< sekcia Šport
Prešov angažoval trénera Kostelníka, Šesták sa rozhodol skončiť
Účastník najvyššej slovenskej súťaže Niké ligy angažoval 55-ročného rodáka z Prešova po tom, čo v pondelok ukončil po vzájomnej dohode spoluprácu s Vladimírom Cifraničom.
Autor TASR,aktualizované
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Prešov 3. marca (TASR) - Slovenský futbalový klub FC Tatran Prešov oznámil na sociálnej sieti príchod Jozefa Kostelníka na uvoľnený post hlavného trénera. Účastník najvyššej slovenskej súťaže Niké ligy angažoval 55-ročného rodáka z Prešova po tom, čo v pondelok ukončil po vzájomnej dohode spoluprácu s Vladimírom Cifraničom.
Päťdesiatjedenročný Cifranič skončil na lavičke nováčika Niké ligy, ktorého viedol od septembra minulého roka po sérii nevydarených zápasov a páde tímu na barážovú pozíciu. Prešovčania obsadili v základnej časti predposledné 11. miesto a čaká ich boj o udržanie sa. Podľa vedenia Tatrana v zimnej prestávke prestali fungovať niektoré veci a klub usúdil, že mužstvo potrebuje nový impulz. Už krátko po odvolaní Cifraniča informoval o jeho nástupcovi. Definitívne potvrdili Prešovčania príchod Kostelníka v utorok, štyri dni pred dôležitým súbojom v boji o záchranu na pôde poslednej Skalice, kde čaká nového kouča premiéra.
Na pozícii športového riaditeľa sa po príchode Kostelníka rozhodol skončil Stanislav Šesták. Bývalý slovenský reprezentant mal v roku 2017 ešte ako hráč FK Poprad konflikt s novým koučom Prešova. Vtedy označil incident za najhorší zážitok vo svojej kariére a „žumpu“ slovenského futbalu. Celý incident následne skončil na disciplinárnej komisii Slovenského futbalového zväzu (SFZ), ktorá vtedy potrestala Kostelníka ako trénera Skalice pokutou vo výške 2000 eur a dištancom na šesť týždňov. „Charakter pre mňa nie je marketingová veta, ale princíp. Rešpekt a základné hranice slušnosti nie sú vecou kompromisu. Ak boli raz prekročené, nedokážem sa tváriť, že sa nič nestalo. A preto končím v pozícii športového riaditeľa. Nie z emócie, ale z presvedčenia. S človekom, ktorý v minulosti tieto hranice prekročil, spolupracovať nedokážem. V klube však zostávam. Záleží mi na ňom a som pripravený pomôcť pri ďalších výzvach a projektoch, ktoré budú mať zmysel. Nie všetko sa dá odpustiť. A nie všetko sa dá predstierať. Hodnoty a charakter sú pre mňa viac než akákoľvek funkcia,“ vyjadril sa Šesták na svojom facebookovom profile.
Tatran na jar nebodoval naplno v žiadnom zo štyroch stretnutí. Na konte má bod za remízu s Komárnom (1:1) a prehry v Ružomberku (0:1), s Košicami (1:4) a v Podbrezovej (1:4).
Päťdesiatjedenročný Cifranič skončil na lavičke nováčika Niké ligy, ktorého viedol od septembra minulého roka po sérii nevydarených zápasov a páde tímu na barážovú pozíciu. Prešovčania obsadili v základnej časti predposledné 11. miesto a čaká ich boj o udržanie sa. Podľa vedenia Tatrana v zimnej prestávke prestali fungovať niektoré veci a klub usúdil, že mužstvo potrebuje nový impulz. Už krátko po odvolaní Cifraniča informoval o jeho nástupcovi. Definitívne potvrdili Prešovčania príchod Kostelníka v utorok, štyri dni pred dôležitým súbojom v boji o záchranu na pôde poslednej Skalice, kde čaká nového kouča premiéra.
Na pozícii športového riaditeľa sa po príchode Kostelníka rozhodol skončil Stanislav Šesták. Bývalý slovenský reprezentant mal v roku 2017 ešte ako hráč FK Poprad konflikt s novým koučom Prešova. Vtedy označil incident za najhorší zážitok vo svojej kariére a „žumpu“ slovenského futbalu. Celý incident následne skončil na disciplinárnej komisii Slovenského futbalového zväzu (SFZ), ktorá vtedy potrestala Kostelníka ako trénera Skalice pokutou vo výške 2000 eur a dištancom na šesť týždňov. „Charakter pre mňa nie je marketingová veta, ale princíp. Rešpekt a základné hranice slušnosti nie sú vecou kompromisu. Ak boli raz prekročené, nedokážem sa tváriť, že sa nič nestalo. A preto končím v pozícii športového riaditeľa. Nie z emócie, ale z presvedčenia. S človekom, ktorý v minulosti tieto hranice prekročil, spolupracovať nedokážem. V klube však zostávam. Záleží mi na ňom a som pripravený pomôcť pri ďalších výzvach a projektoch, ktoré budú mať zmysel. Nie všetko sa dá odpustiť. A nie všetko sa dá predstierať. Hodnoty a charakter sú pre mňa viac než akákoľvek funkcia,“ vyjadril sa Šesták na svojom facebookovom profile.
Tatran na jar nebodoval naplno v žiadnom zo štyroch stretnutí. Na konte má bod za remízu s Komárnom (1:1) a prehry v Ružomberku (0:1), s Košicami (1:4) a v Podbrezovej (1:4).