Tatran Prešov prehral s nemeckým Göppingenom 24:34 v Európskej lige

Hlasy aktérov zápasu /zdroj: tatranpresov.sk/:



Marek Gernát, tréner Tatrana: "Na zápas, na ktorý sme mali byť najlepšie pripravení, sme prišli bez zdvojených – strojených postov na spojkách. Uťahaní z náročného zápasu v Lovosiciach i náročnej cesty. Samozrejme, hneď sa to prejavilo v prvom polčase, kde sme nemali energiu na súboje jeden na jedného v obrannej fáze. V útoku sme sa všetko snažili hrať jedna na jedna, kde súper bol veľmi kvalitný. Pivota nám zatvárali, zdvojovali. Nevedeli sme sa odtiaľ vôbec presadzovať. Nemali sme jednu dohrávku do krídla, čiže kvalita na súperovej strane bola veľká. Keď vytvorili tlak z druhej vlny, boli čisté dohrávky do veľkých uhlov, do krídel a z toho sa presadzovali. Prvý polčas bol veľmi zlý, v tom druhom sme si povedali, že musíme zabojovať o každú loptu a hrať do 60. minúty. Veľká vďaka chlapcom, že to nezabalili a zápas sa neskončil väčším rozdielom. Samozrejme, súper prestriedal, ale išli sme gól na gól a druhý polčas aj vyhrali."



Marko Davidovič, hráč Tatrana: "V prvom rade gratulujem súperovi k zaslúženému víťazstvu. V prvom polčase bolo proti nim vskutku ťažké hrať. Hrali vynikajúcu druhú vlnu, boli rýchli. V druhom polčase sme už ukázali, že hádzanú vieme hrať aj my. Nemali sme ale dostatok energie, máme za sebou v tejto sezóne už veľa zápasov, chýbalo nám viacero hráčov a je to takto ťažké. Verím, že nabudúce ukážeme skôr to, čo sme predviedli v druhom polčase."



Damián Mitaľ, hráč Tatrana: "Chcem sa poďakovať trénerom, že mi dali príležitosť si zahrať v takomto zápase Európskej ligy proti takému dobrému a skúsenému tímu ako je Göppingen. Je to pre mňa dosť dobrá a veľká skúsenosť do budúcna, aby som na sebe ešte viac pracoval a mohol sa ukázať v takýchto zápasoch viac."

(19:8)Gulliksen 6, Hermann 4, Sarač 4 - Ivanovič 11, Davidovič 6, Lopez 2. Rozhodovali: Nygaard, Pedersen (obaja Dán.), vylúčení: 2:1, 7m hody: 3/1 - 6/4Kadetten - Benfica Lisabon 26:25 (13:12)Veszprém KKFT - Monpellier 31:39 (16:25)1. Montpellier 4 4 0 0 145:116 82. Göppingen 4 3 0 1 138:116 63. Kadetten 4 3 0 1 124:111 64. Benfica 4 2 0 2 120:117 45. Prešov 4 0 0 4 110:141 06. Veszprém 4 0 0 4 121:157 05. kolo, utorok 6. decembra: Fejér-B.Á.L Veszprém - Tatran Prešov /17.00/6. kolo, utorok 13. decembra: Tatran Prešov - Fejér-B.Á.L Veszprém /18.45/7. kolo, utorok 7. februára: Benfica Lisabon - Tatran Prešov8. kolo, utorok 14. februára: Tatran Prešov - Montpellier9. kolo, utorok 21. februára: Tatran Prešov - Frisch Auf Göppingen10. kolo, utorok 28. februára: Kadetten Schauffhausen - Tatran Prešov