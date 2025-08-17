< sekcia Šport
Tatran Prešov remizoval s Dunajskou Stredou v štvrtom kole
V prvom polčase boli bližšie ku gólu hostia.
Autor TASR,aktualizované
Prešov 16. augusta (TASR) - Futbalisti FC Tatran Prešov a DAC 1904 Dunajská Streda remizovali 0:0 v sobotňajšom zápase 4. kola Niké ligy. Pre oba tímy to bola druhá deľba bodov v sezóne. Ligový nováčik z Prešova naďalej čaká na prvé víťazstvo a v tabuľke má dva body. Dunajská Streda ešte neokúsila trpkosť prehry a po troch dueloch je päťbodová.
V prvom polčase boli bližšie ku gólu hostia. V 27. minúte si Redzic poradil s prešovskou defenzívou, no neskóroval a domáci brankár Bajza si vydýchol aj o päť minút, keď Tuboly trafil do žrde. Gólom sa neskončila ani strela domáceho Součeka spoza šestnástky. Aj v druhom polčase mal miernu hernú prevahu DAC, no Redzic opäť trafil len konštrukciu brány a gól nepriniesla ani sľubná šanca domácich v nadstavenom čase.
Hlasy po zápase /zdroj: dac1904.sk/
Jaroslav Hynek, tréner Tatrana: „Skvelá atmosféra v plnom dome. V prvom polčase sme mali fajn 10 minút, keď sme súpera dokázali pritlačiť pri rozohrávke. Nevytvorili sme si však žiadnu väčšiu šancu. Potom sme trochu zaspali a súper sa dostal do svojej hry, kvalitného držania lopty a jeho aktivita vyvrcholila tromi žrďami a nebezpečnou strelou. V druhom polčase sme šli do hlbšieho bloku a tým sme viac kontrolovali hru. Po niektorých kontrách sme mali šancu zlomiť zápas, ale to sa nestalo. Na základe vývoja zápasu sme si však nezaslúžili vyhrať. Remíza je pre nás veľkou odmenou a berieme ju.“
Branislav Fodrek, tréner DAC: „V prvom rade by som v tomto krásnom prostredí a atmosfére, v ktorej sa odohral zápas, chcel vyzdvihnúť domácich. Nezachytil som žiadnu negatívnu reakciu, čo je pre nás príjemné konštatovanie. Zároveň by som sa chcel poďakovať našim fanúšikom, ktorí nás prišli povzbudiť. Chceli sme sa im odvďačiť víťazstvom a to sa nepodarilo. Bol to dobrý zápas, v ktorom sme po celý čas boli aktívnejší, trikrát sme nastrelili žrď, raz brvno. Hrá sa však na góly. Sme sklamaní, pretože sme stratili dva body. Mohli sme síce aj prehrať, ale domov pôjdeme sklamaní.“
Niké liga, 4. kolo:
FC Tatran Prešov - DAC 1904 Dunajská Streda 0:0
Rozhodcovia: Dohál - Ferenc, Kuba, ŽK: Souček, Regáli, Balodis, Šimko – Kačaraba, Djukanovič, Mendez, Udvaros, 6254 divákov.
Prešov: Bajza – Míka, Balodis, Šimko – Kotula, Begala, Souček (74. Gáll), Sipľak – Olejník (74. Masaryk), Sagna (79. Patika), Regáli (90.+2 Morim)
Dunajská Streda: Filipe – Kačaraba, Nemanič, Mendez – Tuboly – Redzic, Ramadan, Blaško (57. Djukanovič), Gruber (90.+4 Udvaros) – Trusa (57. Sylla), Gagua (90.+7 Gueye)
