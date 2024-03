Tatran Prešov s osemnástym triumfom v ére samostatnosti

finále Slovenského pohára:



Tatran Prešov - ŠKP Bratislava 24:19 (13:5)

Prešov 9. marca (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov vyhrali v sobotňajšom finále Slovenského pohára nad ŠKP Bratislava 24:19. Vlastný rekord v ére samostatnosti tak rozšíril na osemnásť triumfov a obhájili aj vlaňajší titul.Celkovo má suverén uplynulých dvadsiatich rokov slovenskej hádzanej na konte 25 pohárových triumfov. V ére Československa získal ďalších sedem a aj v tomto ohľade je najúspešnejší slovenský klub.V sobotu nepustil súpera do vedenia ani raz a v priebehu zápasu mu nedovolil ani vyrovnať. Päťgólový náskok si vytvoril prvýkrát za stavu 8:3 a postupne ho zvyšoval. ŠKP ešte v druhom dejstve zabral, no Tatran si už triumf postrážil. Pre Bratislavčanov, ktorí majú celkovo tri pohárové triumfy (1973, 1997, 2000) to bolo deviate finále a prvé po jedenástich rokoch.