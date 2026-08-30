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Tatran Prešov ukončil spoluprácu s trénerom Havrilom
Havrila prevzal pozíciu hlavného trénera prešovského A-mužstva 23. marca 2026 v situácii, keď sa Tatran snažil udržať sa v najvyššej súťaži.
Autor TASR
Prešov 30. augusta (TASR) - Slovenský futbalový klub FC Tatran Prešov ukončil spoluprácu s hlavným trénerom Erikom Havrilom. Informoval o tom na svojej oficiálnej stránke.
Prešov bol v uplynulej sezóne 2025/2026 nováčik najvyššej slovenskej súťaže, no neudržal sa v nej a vypadol späť do 2. ligy. Havrila v nej viedol Prešovčanov v 6 zápasoch, v ktorých tím dosiahol bilanciu tri víťazstvá, remíza a dve prehry. Po piatkovej prehre s Pohronínm 1:3 figuruje na 7. mieste s 10 bodmi. Klub zatiaľ neinformoval o mene nového trénera.
Havrila prevzal pozíciu hlavného trénera prešovského A-mužstva 23. marca 2026 v situácii, keď sa Tatran snažil udržať sa v najvyššej súťaži. Vo funkcii vtedy nahradil Jozefa Kostelníka, ktorý v nej vydržal menej než mesiac.
Prešov bol v uplynulej sezóne 2025/2026 nováčik najvyššej slovenskej súťaže, no neudržal sa v nej a vypadol späť do 2. ligy. Havrila v nej viedol Prešovčanov v 6 zápasoch, v ktorých tím dosiahol bilanciu tri víťazstvá, remíza a dve prehry. Po piatkovej prehre s Pohronínm 1:3 figuruje na 7. mieste s 10 bodmi. Klub zatiaľ neinformoval o mene nového trénera.
Havrila prevzal pozíciu hlavného trénera prešovského A-mužstva 23. marca 2026 v situácii, keď sa Tatran snažil udržať sa v najvyššej súťaži. Vo funkcii vtedy nahradil Jozefa Kostelníka, ktorý v nej vydržal menej než mesiac.