Tatran Prešov zdolal Bojnice 44:32

Ilustračná snímka Foto: TASR/Martin Baumann

V ďalšom stretnutí skupiny o 1. až 6. miesto sa medzi Košicami a Novými Zámkami zrodila remíza 32:32.

Autor TASR
Bratislava 13. februára (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov zvíťazili v dueli 2. kola nadstavbovej časti Niké Handball Extraligy nad Bojnicami 44:32. V súťaži tak stále nespoznali premožiteľa a svoj náskok na druhé Bojnice zväčšili už na 9 bodov.

V ďalšom stretnutí skupiny o 1. až 6. miesto sa medzi Košicami a Novými Zámkami zrodila remíza 32:32. V piatok odštartovala aj skupina o 7.-10. miesto, kde Hlohovec zdolal tím HC Záhoráci 31:27.



Niké Handball Extraliga - nadstavbová časť

skupina o 1.-6. miesto - 2. kolo:

HK Košice - MHC Štart Nové Zámky 32:32 (14:14)

najviac gólov: Stavač 6, Kimák-Fejko a Gagyi po 5 - Kyjanek 8/6, Valent 5, Lukačin, Souček a Kocák všetci po 4. Rozhodcovia: Bohuniczký a Szerencsés, 7m: 4/4 - 7/6, vylúčení: 10:4, 185 divákov.



Tatran Prešov - HK Bojnice 44:32 (25:20)

najviac gólov: Karlov 5/3, Antl a Dobrkovič po 5 - Bogár 9/3, Melnyk 7, Klementovič 4. Rozhodcovia: Daňo a Richvalský, 7m: 4/4 - 3/3, vylúčení: 5:2, 473 divákov.



skupina o 7.-10. miesto - 1. kolo:

HC Sporta Hlohovec - HC Záhoráci 31:27 (14:13)

najviac gólov: J. Antala 7/2, Obulaný 7, Grajciar 5 - Spasih 7, Torok a Stachovič po 4. Rozhodcovia: Gönczi a Majstrík, 7m: 4/2 - 1/0, vylúčení: 1:5, 250 divákov.
