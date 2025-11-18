Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Tatran Prešov zdolal druholigový Púchov 2:1 a postúpil do štvrťfinále

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Víťazný gól účastníka Niké ligy strelil v 70. minúte duelu Čech Filip Souček.

Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Futbalisti Tatrana Prešov splnili úlohu favorita a postúpili do štvrťfinále Slovenského pohára - Slovnaft Cupu. V utorkovom osemfinálovom stretnutí zdolali priebežne posledný tím druhej najvyššej MONACObet ligy MŠK Púchov na jeho pôde 2:1. Víťazný gól účastníka Niké ligy strelil v 70. minúte duelu Čech Filip Souček.



Slovenský pohár (Slovnaft Cup) - osemfinále:

MŠK Púchov - FC Tatran Prešov 1:2 (0:1)

Góly: 56. Marcaník - 22. Morim, 70. Souček. ČK: 83. Obšivan (Púchov) po druhej ŽK.
