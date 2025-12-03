< sekcia Šport
Tatran skončil posledný v G-skupine, Antl: „Máme sa čo učiť“
Prešovčania začali účinkovanie v EL sľubne, keď so švédskym IK Sävehof remizovali 30:30.
Autor TASR
Prešov 3. decembra (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov si podľa trénera Radoslava Antla neurobili hanbu, ale zároveň nespravili ani dieru do sveta. Konštatoval to po ich poslednom zápase v Európskej lige, v ktorom podľahli bundesligovému Hannoveru 29:37. S jedným bodom na konte skončili poslední v základnej G-skupine, z ktorej napokon postúpil Hannover a dánsky tím Fredericia.
Prešovčania začali účinkovanie v EL sľubne, keď so švédskym IK Sävehof remizovali 30:30. Bol to pre nich prvý, no napokon aj posledný bod v súťaži, keďže v ostatných piatich zápasoch prehrali - vždy minimálne 5-gólovým rozdielom. „Myslím si, že EL sme si nespravili hanbu, ale ani dieru do sveta. Ukázal sa rozdiel v lavičke, to je v EL rozhodujúce. Musíme si vziať pozitíva a do budúcnosti sa zlepšiť,“ uviedol Antl. Jeho tím sa chcel pred vlastnými divákmi prezentovať čo najlepším výkonom. Favorizovaný Bundesligista však nedopustil prekvapenie, od úvodu mal náskok a hoci sa Prešov neskôr dotiahol na 27:30, viac mu hostia nedovolili. „Jednoducho boli lepší, patrí im gratulácia. My sa máme čo učiť,“ povedal Antl.
V jeho kádri figuruje viacero mladíkov, ktorí získali v EL cenné skúsenosti. Patrí k nim aj 17-ročný Jakub Valent, ktorý účinkovanie Tatrana v EL uzavrel symbolicky gólom v záverečných sekundách. Na ihrisko sa dostal až pred koncom zápasu a napokon si odniesol aj príjemnú spomienku na premiéru v Európskej lige. „Som veľmi rád, že som dostal túto príležitosť a že mi tréner vôbec dal šancu nastúpiť do takéhoto zápasu a dostať sa do Európskej ligy. Hneď sa mi podaril aj gól, hoci to bolo na trikrát. Najprv mi to nevyšlo, keď ma zblokovali, potom som mal kroky, ale na tretí krát to tam už podľa hesla do tretice všetko dobré našťastie padlo. Som z toho veľmi šťastný,“ poznamenal Valent.
Prešovčania sa po účinkovaní môžu sústrediť na pôsobenie v slovenskej extralige. V nej sú po 13 zápasoch na čele tabuľky bez straty bodu. V prebiehajúcej sezóne sa v pozícii obhajcov snažia o svoj jubilejný 20. titul majstra Slovenska.
Prešovčania začali účinkovanie v EL sľubne, keď so švédskym IK Sävehof remizovali 30:30. Bol to pre nich prvý, no napokon aj posledný bod v súťaži, keďže v ostatných piatich zápasoch prehrali - vždy minimálne 5-gólovým rozdielom. „Myslím si, že EL sme si nespravili hanbu, ale ani dieru do sveta. Ukázal sa rozdiel v lavičke, to je v EL rozhodujúce. Musíme si vziať pozitíva a do budúcnosti sa zlepšiť,“ uviedol Antl. Jeho tím sa chcel pred vlastnými divákmi prezentovať čo najlepším výkonom. Favorizovaný Bundesligista však nedopustil prekvapenie, od úvodu mal náskok a hoci sa Prešov neskôr dotiahol na 27:30, viac mu hostia nedovolili. „Jednoducho boli lepší, patrí im gratulácia. My sa máme čo učiť,“ povedal Antl.
V jeho kádri figuruje viacero mladíkov, ktorí získali v EL cenné skúsenosti. Patrí k nim aj 17-ročný Jakub Valent, ktorý účinkovanie Tatrana v EL uzavrel symbolicky gólom v záverečných sekundách. Na ihrisko sa dostal až pred koncom zápasu a napokon si odniesol aj príjemnú spomienku na premiéru v Európskej lige. „Som veľmi rád, že som dostal túto príležitosť a že mi tréner vôbec dal šancu nastúpiť do takéhoto zápasu a dostať sa do Európskej ligy. Hneď sa mi podaril aj gól, hoci to bolo na trikrát. Najprv mi to nevyšlo, keď ma zblokovali, potom som mal kroky, ale na tretí krát to tam už podľa hesla do tretice všetko dobré našťastie padlo. Som z toho veľmi šťastný,“ poznamenal Valent.
Prešovčania sa po účinkovaní môžu sústrediť na pôsobenie v slovenskej extralige. V nej sú po 13 zápasoch na čele tabuľky bez straty bodu. V prebiehajúcej sezóne sa v pozícii obhajcov snažia o svoj jubilejný 20. titul majstra Slovenska.
výsledky Tatrana Prešov v G-skupine EL:
Prešov - Sävehof 30:30
Hannover-Burgdorf - Prešov 40:28
Prešov - Fredericia 27:34
Fredericia - Prešov 38:30
Sävehof - Prešov 33:28
Prešov - Hannover-Burgdorf 29:37
konečná tabuľka G-skupiny
1. Hannover-Burgdorf 6 5 0 1 196:173 10*
2. Fredericia 6 3 1 2 193:181 7*
3. Sävehof 6 2 2 2 178:173 6
4. TATRAN PREŠOV 6 0 1 5 172:212 1
* - postup
Prešov - Sävehof 30:30
Hannover-Burgdorf - Prešov 40:28
Prešov - Fredericia 27:34
Fredericia - Prešov 38:30
Sävehof - Prešov 33:28
Prešov - Hannover-Burgdorf 29:37
konečná tabuľka G-skupiny
1. Hannover-Burgdorf 6 5 0 1 196:173 10*
2. Fredericia 6 3 1 2 193:181 7*
3. Sävehof 6 2 2 2 178:173 6
4. TATRAN PREŠOV 6 0 1 5 172:212 1
* - postup