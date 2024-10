Tatran začal prehrou v Limoges, Djurkovič: Potrebujeme viac rutiny

ďalší program Tatrana Prešov v C-skupine EL EHF:



utorok, 15. októbra: Tatran - Kadetten Schaffhausen /18.45/



utorok, 22. októbra: Tatran - Benfica /20.45/



utorok, 29. októbra: Benfica - Prešov /18.45/



utorok, 19. novembra: Prešov - Limoges Handball /18.45/



utorok, 26. novembra: Kadetten Schaffhausen - Prešov /18.45/



Limoges 9. októbra (TASR) - Hádzanári Tatrana Prešov síce v utorňajšom zápase nezaskočili francúzsky Limoges, no podľa trénera Ratka Djurkoviča si zaslúžili miernejšiu prehru než rozdielom siedmich gólov. Do C-skupiny Európskej ligy EHF vstúpili výsledkom 24:31, pričom až na sľubný úvod (3:1) po celý čas iba doťahovali náskok súpera. Kormidelník slovenského majstra ocenil snahu tímu o maximálny výkon a priznal, že jeho mužstvu chýbalo v niektorých situáciách "viac rutiny."Domáci odpovedali na vedenia Tatrana 3:1 štyrmi gólmi v rade. Ich náskok narástol v úvodnom dejstve aj na päť gólov, no tímy odišli do šatní za stavu 15:12, ktorý dával Prešovu šancu na bodový zisk. Tie sa síce zvýšili stiahnutím skóre na 16:14, menší než dvojgólový rozdiel už Tatran nevybojoval. Limoges sa následne štyrmi gólmi za sebou dostalo do vedenia 20:14 a ťažilo z neho do konca duelu. "," konštatoval Djurkovič.Najlepším strelcom prešovského tímu, ale aj celého zápasu, bol Pavel Hernandez. Ani jeho deväť gólov však hosťom nepomohlo k úspešnému vstupu do pohárovej Európy. "," uviedol Hernandez.Hostí viackrát podržali brankári Igor Čupryna a Matúš Mitošinka, no jednou z príčin prehry Tatrana bola iba 50-percentná úspešnosť streľby. "," poznamenal Mitošinka. Aj jeho spoluhráč Josef Hozman verí, že domáce prostredie bude pre Tatran výhoda. Predstavia sa v ňom už na budúci utorok 15. októbra, keď privítajú švajčiarsky Kadetten Schaffhausen. "," uviedol Hozman.