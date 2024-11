Tatum rozhodol o víťazstve Bostonu nad Torontom trojkou so sirénou

výsledky:



Charlotte - Milwaukee 115:114, Sacramento - Utah 121:117, Dallas - San Antonio 110:93, New Orleans - LA Lakers 99:104, Boston - Toronto 126:123



New York 17. novembra (TASR) - Basketbalisti Bostonu Celtics vyhrali nad Torontom 126:123 po predĺžení. Výhru domácich zariadil Jayson Tatum, ktorý skóroval za tri body zarovno so sirénou. Celkovo zaznamenal 24 bodov a 11 doskokov. Za hostí dosiahol 35-bodové kariérové maximum Rakúšan Jakob Poeltl. Úradujúci majstri z Bostonu sú druhí vo Východnej konferencii za Clevelandom Cavaliers.Los Angeles Lakers predĺžili víťaznú sériu na päť zápasov, keď triumfovali v noci na nedeľu na palubovke New Orleans Pelicans 104:99. Veľký podiel na tom mal Anthony Davis, ktorý mal double double s 31 bodmi a 14 doskokmi. Hviezdny Lebron James nazbieral 21 bodov s dvoma trojkami v závere duelu, no sériu stretnutí s triple double nedokázal predĺžiť na päť a vylepšiť osobné maximum.