Tauer prichádza do Schalke na hosťovanie z Mainzu

Gelsenkirchen 21. decembra (TASR) - Nemecký futbalový klub Schalke 04 Gelsenkirchen posilnil Niklas Tauer z Mainzu. Dvadsaťjedenročný obranca prichádza do klubu na jeden a pol ročné hosťovanie trvajúce do 30. júna 2024.



Tauer sa stal prvou posilou Schalke v zimnom prestupovom období. "Niklas je veľmi dynamický hráč a tvrdý stopér. Bude kvalitnou posilou aj vďaka jeho kvalite na lopte. Predstavujem si ho skôr ako stredného záložníka, ale môže hrať aj na poste stredného alebo pravého obrancu," uviedol v klubovom vyhlásení tréner Schalke Thomas Reis.



Pre Tauera pôjde o prvé pôsobisko mimo Mainzu, v ktorom pôsobil od svojich 11 rokov. "Som veľmi rád, že som sa dostal do tímu. Pred niekoľkými týždňami som hral v Schalke, a viem, akú atmosféru vedia vytvoriť fanúšikovia. Budeme potrebovať túto iskru v zostávajúcich zápasoch sezóny," dodala nová posila, ktorá prišla do Gelsenkirchenu v čase, keď je Schalke s deviatimi bodmi na poslednom mieste Bundesligy.