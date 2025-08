Tausonová s Osakovou postúpili do semifinále turnaja v Montreale

dvojhra ženy - štvrťfinále:



Clara Tausonová (Dán.-16) - Madison Keysová (USA-6) 6:1, 6:4, Naomi Osaková (Jap.) - Jelina Svitolinová (Ukr.-10) 6:2, 6:2

Montreal 6. augusta (TASR) - Dánska tenistka Clara Tausonová a Japonka Naomi Osaková postúpili do semifinále dvojhry na turnaji WTA 1000 v Montreale. Šestnásta nasadená Dánka zdolala šestku turnaja Madison Keysovú z USA 6:1 a 6:4, Osaková si poradila hladko s ukrajinskou reprezentantkou Jelinou Svitolinovou dvakrát 6:2.Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Jelena Rybakinová z Kazachstanu a domáca Kanaďanka Victoria Mboková.Štvornásobná grandslamová šampiónka Osaková dosiahla svoj najlepší výkon na turnaji WTA 1000 od postupu do finále v Miami v roku 2022. Vtedy na konci sezóny na 15 mesiacov prestala s tenisom a v júli 2023 sa jej narodila dcéra Shai. Usiluje sa o svoj ôsmy titul v kariére a prvý od Australian Open 2021. „Som naozaj šťastná. Po Wimbledone (prehrala v treťom kole - pozn.) som bola naozaj sklamaná a potom som sa svojich očakávaní akoby vzdala. A teraz sme tu. Pripadá mi to trochu ironické, ale som rada,“ citovala agentúra AP.