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Tavares by sa mal vrátiť do zostavy Toronta v zápase proti Montrealu

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John Tavares (91) z tímu Toronto Maple Leafs máva fanúšikom počas prezentácie pri príležitosti oslavy Tavaresovho 500. gólu v kariére v NHL pred hokejovým zápasom NHL proti tímu Utah Mammoth v Toronte, v stredu 5. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Tavares nehral od 15. októbra, keď utrpel zranenie v dolnej časti tela v stretnutí proti Buffalu.

Autor TASR
Toronto 6. novembra (TASR) - Kanadský hokejový útočník John Tavares by sa mal po zranení vrátiť do zostavy Toronta Maple Leafs v sobotňajšom zápase NHL proti Montrealu Canadiens. Tridsaťšesťročný veterán absolvoval v piatok plnohodnotný tréning a podľa trénera Jima Hillera je jeho návrat pravdepodobný.

Tavares nehral od 15. októbra, keď utrpel zranenie v dolnej časti tela v stretnutí proti Buffalu. Odvtedy vynechal deväť zápasov. „Vyzeral naozaj dobre. Som si istý, že bol nadšený, že mohol opäť trénovať a súperiť s ostatnými chlapcami. Mal veľmi dobrý tréning,“ uviedol Hiller podľa TSN.

Tavares nastúpil na piatkovom tréningu na ľavom krídle druhej formácie s centrom Nickom Paulom a Williamom Nylanderom. Zároveň sa vrátil do prvej presilovkovej formácie. V úvodných siedmich zápasoch tejto sezóny zaznamenal dva góly a päť asistencií. Toronto privíta Montreal, ktorého dres si oblieka aj Juraj Slafkovský, v noci na nedeľu o 1.00 h SEČ.
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