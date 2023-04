Tavares dal prvý hetrik Toronta za 20 rokov, Makar napodobnil Orra

New York 21. apríla (TASR) - Kapitán hokejistov Toronta John Tavares prispel tromi gólmi k víťazstvu Maple Leafs nad Tampou Bay 7:2 a “javorové listy” vyrovnali stav série 1. kola Východnej konferencie na 1:1. Tavares zaznamenal prvý hetrik Toronta v play off za uplynulých 20 rokov, naposledy to dokázal Alexander Mogiľnyj v roku 2003 proti Philadelphii Flyers.



Za posledných 30 rokov zažili okrem Tavaresa a Mogiľného trojgólový večer už len Mike Gartner (v roku 1996 proti St. Louis Blues) a Wendel Clark (1993, LA Kings).



Maple Leafs začali duel s oslabenými Lightning bleskovo, už v 47. sekunde otvoril skóre Mitch Marner. Bol to najrýchlejší gól “javorových listov” v play off od roku 1987, kedy Dan Daoust skóroval v 31. sekunde.



Do histórie sa zapísal aj obranca Morgan Rielly, ktorý štyrmi asistenciami vyrovnal klubový rekord Toronta. Okrem neho to dokázali Doug Gilmour (1994), Darryl Sittler (1977) a Ian Turnbull (1976).



Jediný gól New Jersey v zápase s NY Rangers (1:5) strelil Erik Haula. Stal sa šiestym hráčom, ktorý skóroval aspoň raz v play off za šesť rôznych tímov. Podobný zápis zaznamenali Jason Arnott, Matt Cullen, Doug Gilmour, Mike Sillinger a Bryan Smolinski.



Obranca Rangers Adam Fox nazbieral ako šiesty obranca v histórii šesť asistencií v prvých dvoch zápasoch v play off (0+4, 0+2). Okrem neho to dokázali Gary Suter (1988, 1+6), John Carlson (2018, 0+6), Al MacInnis (1999, 2+4), Bobby Orr (1971, 2+4) a Pierre Pilote (1964, 1+5).



“Jazdci” vedú po dvoch víťazstvách 5:1 na ľade “diablov” 2:0 na zápasy, štyri presilovkové góly strelil Chris Kreider, čím sa zapísal do histórie profiligy.



Skóroval aj Patrick Kane a 53. gólom v play off sa v rebríčku rodákov z USA vyrovnal na štvrtom mieste Jeremymu Roenickovi. Lídrom tohto poradia je Joe Pavelski (64), za ním sú Joe Mullen (60) a Mike Modano (58).



Brandon Tanev strelil prvý gól Seattlu v play off v oslabení, Kraken napokon prehrali v Colorade 2:3.



Artturi Lehkonen a Valerij Ničuškin skórovali v priebehu 48 sekúnd a vyrovnali z 0:2 na 2:2. Fín Lehkonen má prsty aj v najrýchlejších dvoch góloch Avalanche v play off, v roku 2022 skórovali on a Josh Manson v priebehu 15 sekúnd.



Pri prvom góle Avalanche asistoval Cale Makar, bola to jeho 46. asistencia v play off, čím na druhom mieste histórie vyrovnal zápis Bobbyho Orra v počte asistencií medzi obrancami do 24 rokov. Na čele je Paul Coffey (59).



Svoj prvý gól v kariére v play off strelil Jack Eichel a pomohol Vegas k víťazstvu nad Winnipegom 5:2. Americký útočník sa dočkal štartu v bojoch o Stanley Cup po 476 zápasoch základnej časti. Spomedzi aktívnych hráčov odohrali viac duelov v ZČ bez štartu v play off len Jeff Skinner (932 zápasov), Rasmus Ristolainen (682) a Zemgus Girgensons (625).