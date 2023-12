Tavares dosiahol 1000. bod na ľade NY Islanders: Som na to hrdý

New York 12. decembra (TASR) - Kanadský hokejista John Tavares v noci na utorok dosiahol na métu 1000 bodov v zámorskej NHL. Tridsaťtriročný útočník zaknihoval významný kariérny míľnik na ľade New Yorku Islanders, ktorého dres obliekal od draftu v roku 2009 až do konca sezóny 2017/18.



Tavaresov tisíci bod v profilige sa zrodil 6,4 sekundy pred sirénou tretej časti hry, keď obranca Maple Leafs Morgan Rielly vyrovnal na 3:3. Následne celá striedačka vyštartovala za svojim kapitánom a oslavovala s ním. Večer však mal napokon pre Tavaresa horkú príchuť, keďže Islanders rozhodli o svojom víťazstve v predĺžení. "Samozrejme, že chcete oslavovať výhru, ale som na to hrdý. Zároveň som šťastný, že sa to stalo práve tu, kde som hral prvých deväť rokov svojej kariéry. Toto miesto ovplyvnilo veľkú časť toho, akým hráčom som," uviedol pre oficiálny web nhl.com Tavares, ktorý sa stal 98. hráčom v histórii súťaže s aspoň 1000 bodmi v základnej časti.



Obranca NY Islanders Noah Dobson nazbieral v prebiehajúcej sezóne 27 bodov (5+22). Na métu 20 asistencií dosiahol v 27 dueloch, čo je v klubovej štatistike najrýchlejšie od čias Vladimira Malachova (26 zápasov v ročníku 1993/94).



Švédsky obranca Rasmus Dahlin zaznamenal pri triumfe Buffala nad Arizonou (5:2) gól a asistenciu. Pre dvadsaťtriročného beka to bol 56. viacbodový zápas v kariére, čím prebehol Jerryho Koraba na treťom mieste medzi obrancami v histórii organizácie Sabres.



Kapitán Dallasu Jamie Benn si pripísal 500. asistenciu v stretnutí proti Detroitu (6:3). Tridsaťštyriročný kanadský útočník sa stal len tretím hráčom v histórii klubu, ktorý dosiahol tento míľnik. Pred ním sa to podarilo iba Nealovi Brotenovi (593) a klubovej legende Mikeovi Modanovi (802). Benn sa zároveň Brotenovi vyrovnal na druhom mieste v počte bodov (867).



Cale Makar z Colorada strelil svoj 73. presný zásah v kariére, čím sa v rámci organizácie Avalanache dostal na druhé miesto medzi obrancami pred Lotyša Sandisa Ozolinša. Makarov spoluhráč Nathan MacKinnon predĺžil bodovú sériu na domácom ľade na 14 zápasov.