Tavares strelil 200 gólov v dvoch tímoch iba ako piaty hráč v histórii

Toronto 24. decembra (TASR) - Kanadský hokejový útočník John Tavares sa stal iba piatym hráčom v histórii NHL, ktorý strelil dvesto gólov v základnej časti v dresoch dvoch rôznych tímov. Míľnik skompletizoval v noci na utorok, keď strelil oba góly Toronta, ktoré doma podľahlo Winnipegu 2:5. Pred Tavaresom sa to podarilo iba Wayneovi Gretzkému, Lannymu McDonaldovi, Markovi Messierovi a Keithovi Tkachukovi.



Tavares začal kariéru v NHL v drese New Yorku Islanders, ktorý ho draftovali ako celkovú jednotku v roku 2009. V ich drese strelil v základnej časti 272 gólov v 669 zápasoch. V lete 2017 zamieril do Toronta a v jeho farbách má po zápase proti Winnipegu na konte 201 presných zásahov v 474 dueloch. V prebiehajúcom ročníku má po 34 zápasoch na konte 34 bodov za 17 gólov a 17 asistencií.



Kapitán Pittsburghu Sidney Crosby mal v zápase proti Philadelphii okrem gólu aj tri asistencie. V kariére má na konte už 1033 gólových prihrávok a v klubovej histórii sa tým vyrovnal Mariovi Lemieuxovi.



Tréner Bruce Cassidy doviedol hráčov Vegas proti Anaheimu (3:1) k 119 svojmu víťazstvu na lavičke Golden Knights. V osemročnej histórii "zlatých rytierov" ide o nový klubový rekord. Doterajší držal Gerard Gallant, ktorý viedol Vegas od ich vstupu do NHL v roku 2017.