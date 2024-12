Tavares strelil čistý hetrik ako najstarší hráč v histórii Maple Leafs

New York 16. decembra (TASR) - Útočník John Tavares sa stal najstarším hráčom v histórii klubu Toronto Maple Leafs, ktorý strelil v zápase NHL tzv. čistý hetrik. Podarilo sa mu to v zápase proti Buffalu, keď tromi gólmi po sebe prispel k obratu skóre z 2:3 na konečných 5:3. Skúsený center je zároveň ôsmy najstarší strelec čistého hetriku v histórii súťaže.



Najstarší hráč s tromi gólmi po sebe v jednom zápase je Patrick Marleau, ktorému sa to podarilo vo veku 37 rokov a 130 dní. Tavares mal v deň zápasu s Buffalom 34 rokov a 86 dní. V prebiehajúcej sezóne 2024/2025 je druhý najstarší strelec čistého hetriku. V úvode ročníka sa podobný počin podaril aj Anžemu Kopitarovi z Los Angeles, ktorý mal v tom čase 37 rokov a 47 dní. "Len, sa snažím hrať ako najlepšie viem, nič viac. Myslím si, že mám veľkú vieru vo svoje schopnosti a v to, čo dokážem, či už ide o schopnosť skórovať alebo inak pomôcť tímu. Celú kariéru som bol schopný hrať ofenzívne, strieľa góly a chcem v tom pokračovať," citoval Tavaresa web nhl.com.



Útočník Chicaga Connor Bedard strelil proti New Yorku Islanders svoj 29 gól v drese Blackhawks. Vyrovnal sa tým druhému v poradí Patrickovi Kaneovi v počte gólov tínedžera v klubovej histórii. Za sebou nechal klubové legendy Bobbyho Hulla či Jonathana Toewsa (obaja 24). Na rekordéra Eda Olczyka stráca ešte 20 gólov (49), no 20. narodeniny oslávi až po prebiehajúcej sezóne (17. júla). Pri svojom súčasnom gólovom tempe gólov by mal Bedard na konci sezóny celkovo 41 gólov v tínedžerskom veku.