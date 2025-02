Taylor-Hart bude pôsobiť v Michalovciach, zmluvu podpísal do 2027

Michalovce 13. februára (TASR) - Anglický futbalista Kido Taylor-Hart bude pokračovať vo svojej kariére v MFK Zemplín Michalovce. Dvadsaťdvaročný odchovanec londýnskeho Arsenalu podpísal s účastníkom Niké ligy zmluvu do leta 2027.



Od siedmich rokov pôsobil v akadémii "gunners" a v auguste 2021 podpísal s klubom prvý profesionálny kontrakt. "Veľa mi o michalovskom klube porozprával Ben Cottrell, s ktorým sa poznám odmalička a spoločne sme pôsobili v Arsenale. Dozvedel som sa od neho množstvo pozitívnych vecí a hneď ma presvedčil, aby som do MFK Zemplín prišiel. Chcem čo najviac pomôcť mužstvu a zažiť s ním úspešnú sezónu," povedal Taylor-Hart pre oficiálny klubový web Michaloviec.



K novým spoluhráčom sa pripojil začiatkom tohto týždňa. Niekdajší mládežnícky reprezentant Anglicka má so Slovenskom len minimálne skúsenosti. "Raz som už pod Tatrami bol, spolu s Benom Cottrellom, keď sme tu hrali turnaj s Arsenalom. Veľa o Slovensku neviem, ale musím povedať, že sa mi tu páči. Je tu pokojnejšie než v Londýne. Stále si zvykám na život v novej krajine, zatiaľ som spokojný," dodal 22-ročný stredopoliar.