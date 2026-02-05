< sekcia Šport
ŤAŽKÉ UBLÍŽENIE NA ZDRAVÍ: Talentovaný hokejista čelí obvineniu
Napadnutý muž údajne utrpel zlomeniny na oboch stranách čeľuste a musel podstúpiť operáciu, takisto prišiel o zub.
Autor TASR
New York 5. februára (TASR) - Talentovaný kanadský hokejista Gavin McKenna čelí po potýčke štyrom obvineniam, vrátane ťažkého ublíženia na zdraví. Osemnásťročný útočník, o ktorom sa dlho hovorilo ako o možnej jednotke tohtoročného draftu NHL, sa má budúci týždeň postaviť pred súd.
Podľa dokumentov Pennsylvánskeho okresného súdu sa McKenna minulú sobotu približne o 20.45 miestneho času dostal do konfliktu s 21-ročným mužom, po hádke ho mal dvakrát udrieť do tváre a spôsobiť mu zranenie. Incident sa udial v meste State College, kde mladý Kanaďan pôsobí v tíme Penn State Nittany Lions v univerzitnej NCAA. V ten istý deň pred takmer 75.000 divákmi odohral zápas pod holým nebom proti Michigan State, v ktorom Nittany Lions prehrali 4:5 po predĺžení.
Podľa miestneho denníka Centre Daily Times muž provokoval hokejistu a jeho členov rodiny, s ktorými McKenna po zápase strávil čas. Napadnutý muž údajne utrpel zlomeniny na oboch stranách čeľuste a musel podstúpiť operáciu, takisto prišiel o zub. McKennu po zložení kaucie 20.000 dolárov prepustili, súdne pojednávanie predbežne stanovili na 11. február. Po potýčke čelí taktiež obvineniu z napadnutia a z priestupkov obťažovania a výtržníctva. Najvážnejšie je však obvinenie z ťažkého ublíženia na zdraví prvého stupňa, za ktoré mu v prípade preukázania viny hrozí trest odňatia slobody až na dvadsať rokov, a/alebo pokuta 25.000 dolárov.
