Tchatchoua už nie je spoluhráč Suslova, prestúpil do Wolverhamptonu
S novým zamestnávateľom podpísal päťročnú zmluvu s opciou na jej predĺženie.
Autor TASR
Wolverhampton 19. augusta (TASR) - Kamerunský futbalový reprezentant Jackson Tchatchoua prestúpil z talianskeho Hellasu Verona do anglického Wolverhamptonu Wanderers. Teraz už bývalý spoluhráč slovenského reprezentanta Tomáša Suslova podpísal s novým zamestnávateľom päťročnú zmluvu s opciou na jej predĺženie.
Klub z Premier League predstavil novú posilu v utorok. Podľa talianskeho novinára Fabrizia Romana prestúpil 23-ročný pravý obranca za 12,5 milióna eur. Ako uviedol klub zo štadióna Molineux, belgický rodák prichádza ako najrýchlejší hráč minulej sezóny Serie A, kde mu namerali rýchlosť 36,3 km/h. V uplynulom ročníku najvyššej talianskej súťaže strelil dva góly a pridal tri asistencie.
„Som nadšený, že som tu. Premier League je jedným z mojich snov a je to krok, ktorý chcem vo svojom živote spraviť. Navyše, história klubu, štadión a fanúšikovia ma presvedčili. Môžem hrať ako krídelný obranca aj ako klasický krajný obranca. Keď je priestor voľný, naozaj ma to baví a môžem hrať obe pozície,“ povedal Tchatchoua pre klubový web „vlkov“.
Zverenci portugalského trénera Vitora Pereiru prehrali v 1. kole Premier League na domácom štadióne s Manchestrom City 0:4. V rámci 2. kola sa predstavia v sobotu v Bournemouthe.
