Tchouameni bude chýbať Realu, utrpel zranenie zadného stehenného svalu

Mohamed Salah z Liverpoolu (vľavo) a Aurelien Tchouameni z Realu Madrid bojujú o loptu počas futbalového zápasu Ligy majstrov medzi Liverpoolom a Realom Madrid v Liverpoole v Anglicku, utorok 4. novembra 2025. Foto: TASR/AP

Španielsky klub vo svojom štvrtkovom stanovisku neuviedol dĺžku hráčovej absencie. Zdravotný stav 25-ročného stredopoliara však budú kluboví doktori pravidelne monitorovať.

Madrid 6. novembra (TASR) - Francúzsky futbalista Aurelien Tchouameni si v uplynulom zápase Realu Madrid privodil zranenie zadného stehenného svalu. V drese „bieleho baletu“ odohral celý utorkový duel Ligy majstrov na pôde anglického Liverpoolu, kde Real podľahol anglickému šampiónovi 0:1.

Španielsky klub vo svojom štvrtkovom stanovisku neuviedol dĺžku hráčovej absencie. Zdravotný stav 25-ročného stredopoliara však budú kluboví doktori pravidelne monitorovať. Pri podobných zraneniach sa podľa španielskych médií dá očakávať, že bude Realu chýbať minimálne tri týždne.
