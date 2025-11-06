< sekcia Šport
Tchouameni bude chýbať Realu, utrpel zranenie zadného stehenného svalu
Autor TASR
Madrid 6. novembra (TASR) - Francúzsky futbalista Aurelien Tchouameni si v uplynulom zápase Realu Madrid privodil zranenie zadného stehenného svalu. V drese „bieleho baletu“ odohral celý utorkový duel Ligy majstrov na pôde anglického Liverpoolu, kde Real podľahol anglickému šampiónovi 0:1.
Španielsky klub vo svojom štvrtkovom stanovisku neuviedol dĺžku hráčovej absencie. Zdravotný stav 25-ročného stredopoliara však budú kluboví doktori pravidelne monitorovať. Pri podobných zraneniach sa podľa španielskych médií dá očakávať, že bude Realu chýbať minimálne tri týždne.
