Valverdeho museli po šarvátke s Tchouamenim ošetriť v nemocnici
Pred dvoma týždňami sa údajne dostali do konfliktu aj obrancovia Antonio Rüdiger a Alvaro Carreras.
Madrid 7. mája (TASR) - Futbalisti Realu Madrid Aurelien Tchouameni a Federico Valverde mali údajne šarvátku na stredajšom tréningu počas prípravy na nedeľné El Clasico proti Barcelone. Ich spor pokračoval aj vo štvrtok na tréningu a následne i v šatni, kde sa mali hráči pobiť. Informáciu priniesol denník Marca.
Podľa španielskych médií Valverde odmietol vo štvrtok Tchouamenimu podať ruku a neskôr ho na tréningu fauloval. Ich konflikt vygradoval v šatni, kde hráči pokračovali v ostrej výmene názorov. Došlo aj k zraneniu Valverdeho, ktorého museli ošetriť v nemocnici. Uruguajský reprezentant, ktorého do nemocnice neďaleko tréningového komplexu Valdebebas sprevádzal tréner Alvaro Arbeloa, potreboval niekoľko stehov na ošetrenie rany na tvári.
Podľa denníka Marca bola rezná rana na tvári Valverdeho spôsobená neúmyselne a nie priamo úderom päsťou Tchouameniho. Vedenie Realu a ani agenti oboch hráčov sa k incidentu pre agentúru AFP nevyjadrili.
Marca uvádza, že v tíme vládne napätie, „rozdiely medzi hráčmi sú zjavné a niektorí spolu takmer vôbec nekomunikujú“. Denník zároveň dodal, že „život s trénerom Alvarom Arbeloom je tiež náročný, v prostredí, kde tlak a vyčerpanie napokon dosiahli bod zlomu a až šiesti hráči s ním odmietajú komunikovať“.
Pred dvoma týždňami sa údajne dostali do konfliktu aj obrancovia Antonio Rüdiger a Alvaro Carreras. „Išlo o ojedinelú a nepodstatnú záležitosť, ktorá je už vyriešená. Moje vzťahy s celým tímom sú veľmi dobré,“ napísal tento týždeň na sociálnej sieti Carreras, ktorý býva zvyčajne prvou voľbou na poste ľavého obrancu. Počas nedeľného víťazstva na ihrisku Espanyolu ho fotograf zachytil, ako sa smeje, keď zraneného Ferlanda Mendyho na tejto pozícii namiesto neho nahradil Fran Garcia.
