Tchouameni utrpel zlomeninu nohy, Realu môže chýbať až dva mesiace

Madrid 29. októbra (TASR) - Francúzsky futbalový reprezentant Aurelien Tchouameni môže chýbať Realu Madrid až dva mesiace. Dvadsaťtriročný stredopoliar utrpel v sobotňajšom víťaznom El Clasicu na pôde FC Barcelona (2:1) zlomeninu nohy.



Hoci Tchouameni šláger 11. kola La Ligy napriek zraneniu dohral, pozápasová diagnóza ho nepotešila. Podľa jeho klubu utrpel stresovú fraktúru druhej metatarzálnej kostičky na ľavej nohe. Španielske médiá informovali, že pri takomto type zranenia je odhadovaná dĺžka liečby niekoľko týždňov až dva mesiace. Tchouameni tak vynechá zvyšok skupinovej fázy Ligy majstrov, no mohol by sa vrátiť do zostavy Realu ešte pred januárovým španielskym Superpohárom.



"Biely balet" nemôže v tomto období počítať ani s brankárom Thibautom Courtoisom a obrancom Ederom Militaon, ktorí laborujú s dlhodobými zraneniami. Informáciu priniesla agentúra AFP.