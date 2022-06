TdF: Do programu 109. ročníka sa vrátili kocky aj L'Alpe d'Huez

Program 109. ročníka Tour de France:



1. júla - 1. etapa: časovka na 13 km v Kodani (Dán.)

2. júla - 2. etapa: Roskilde (Dán.) - Nyborg (Dán.), 199 km - rovinatá

3. júla - 3. etapa: Vejle (Dán.) - Sönderborg (Dán.), 182 km - rovinatá

4. júla - voľný deň

5. júla - 4. etapa: Dunkirk - Calais, 172 km - zvlnená

6. júla - 5. etapa: Lille - Arenberg, 155 km - rovinatá s úsekmi na dlažobných kockách

7. júla - 6. etapa: Binche (Belg.) - Longwy, 220 km - zvlnená

8. júla - 7. etapa: Tomblaine - La Planche des Belles Filles, 176 km - horská

9. júla - 8. etapa: Dole - Lausanne (Švaj.), 184 km - kopcovitá

10. júla - 9. etapa: Aigle (Švaj.) - Châtel, 183 km - horská

11. júla - voľný deň

12. júla - 10. etapa: Morzine - Megve, 148 km - kopcovitá

13. júla - 11. etapa: Albertville - Col du Granon, 149 km - horská

14. júla - 12. etapa: Briancon - Alpe d'Huez, 166 km - horská

15. júla - 13. etapa: Le Bourg-d'Oisans - Saint-Étienne, 193 km - rovinatá

16. júla - 14. etapa: Saint-Étienne - Mende, 195 km - zvlnená

17. júla - 15. etapa: Rodez - Carcassonne, 200 km - rovinatá

18. júla - voľný deň

19. júla - 16. etapa: Carcassonne - Foix, 179 km - horská

20. júla - 17. etapa: Saint-Gaudens - Peyragudes, 130 km - horská

21. júla - 18. etapa: Lourdes - Hautacam, 143 km - horská

22. júla - 19. etapa: Castelnau-Magnoac - Cahors, 189 km - rovinatá

23. júla - 20. etapa: Lacapelle-Marival - Rocamadour, časovka na 40 km

24. júla - 21. etapa: La Défense Arena - Champs-Élysées, 112 km - rovinatá



celkovo: 3328 km

Kodaň 30. júna (TASR) - Najsevernejší štart v histórii, takmer 20 km jazda po otvorenom moste, dlažobné kocky z Paríž - Roubaix, výstup na pláň "krásnych dievčat", návrat L'Alpe d'Huez, pyrenejské vrcholy a rozhodujúca zvlnená časovka na 40 km v Rocamadoure. To sú len niektoré z mnohých lákadiel 109. edície slávnych cyklistických pretekov Tour de France, na ktorých nebude chýbať ani Slovák Peter Sagan.Tie odštartujú už v piatok 1. júla časovkou na 13 km v Kodani, ktorá mala privítať "Grand Départ" už vlani, no po preložení OH v Tokiu a EURO 2020 o rok sa ho severská krajina vzdala kvôli kolízii termínov. Tentokrát si ho už cyklistická metropola, v ktorej je až päťkrát viac bicyklov ako áut, naplno užije. "," povedala starostka mesta Sophie Haestorpová. "" doplnil riaditeľ Tour Christian Prudhomme.Cyklistická šou bude pokračovať v Dánsku aj cez víkend. Kým v úvodnej etape sa pobijú o slávny "maillot jeune" časovkári, v ďalších dvoch dostanú priestor šprintéri. V prvom prípade môže výrazne prehovoriť vietor, keďže pelotón čaká v závere prejazd po dvoch z najdlhších visutých mostov na svete (6,8 km, 6,6 km) ponad Baltické more. Po víkende v Dánsku nasleduje voľný pondelok a presun do Francúzska. Štvrtá zvlnená etapa dá šancu šprintérom i klasikárom a opäť ju môže poznačiť vietor, piata bude ešte náročnejšia, keďže cyklistov čaká "mini peklo severu". Prvýkrát od roku 2018 sa na Tour vráti časť trasy z Paríž Roubaix a až jedenásť úsekov na dlažobných kockách, kde si musia dať pozor aj favoriti na celkový triumf. Ich priamy súboj príde prvýkrát v 7. etape s cieľovým dojazdom na Le Planche de Belle Filles (7 km, 8,7%), kde pred dvoma rokmi rozhodol Tadej Pogačar v časovke o celkovom triumfe. Teraz sa pôjde klasická cestná etapa dlhá 176,3 km s dvomi ďalšími prémiami 3. kategórie. Prvý týždeň zakončí nedeľňajšia horská skúška do Châtel les portes du Soleil s 3743 výškovými metrami.Druhý týždeň ponúkne najprv šancu úniku a potom sa už v Alpách naplno rozbehnú súboje o celkový triumf. Jedenásty deň prinesie štyri horské prémie na Montvernier (2. kat., 3,4 km, 8,2%), Col du Télégraphe (1. kat., 11,9 km, 7,1%), najvyšší vrchol 109. edície (2642 mnm), obávaný Galibier (HC., 17,7 km, 6,9%) a záverečné stúpanie do cieľa na Col de Granon (HC, 11,3 km, 9,2%). Cyklisti nebudú mať ani chvíľku na oddych, keďže už na druhý deň ich čaká ešte ťažší program, keď sa opäť vyštverajú na Galibier, následne na Col de la Croix de Fer (HC, 19 km, 5,2%) a slávny L’Alpe d’Huez (HC, 13,8 km, 8,1%), ktorý sa vrátil do programu Tour po štyroch rokoch. Cyklistov čaká v tento deň dokopy 4750 výškových metrov. Ďalšie tri dni budú patriť šprintérom, ktorí "prežili" alpské galeje, a klasikárom.Záverečný týždeň otvorí takmer 180 km dlhá trasa s dvoma stúpaniami 1. kategórie, ktorá privedie pelotón do Pyrenejí. Nasleduje najkratšia cestná etapa ročníka (129,7 km), no so štyrmi stúpaniami a záverečným na Col de Peyresourde (1. kat., 8 km, 7,8%) a po nej vrchárske vyvrcholenie. Posledný priestor na premiešanie poradia v kopcoch pred časovkou príde v 18. etape. Na úvodných takmer 60 km sa pôjde po rovine, no všetko sa zmení na úpätí slávneho Col d’Aubisque (HC, 16,4 km, 7,1%), po ktorom nasleduje nováčik na Tour Col de Spandelles (1. kat., 10,3 km, 7,1%) a výstup do lyžiarskeho strediska Hautacam (HC, 13,6 km, 7,8%). Devätnásta etapa dá opäť šancu šprintérom a v 20. sa v časovke na 40,7 km definitívne rozhodne o celkovom víťazovi. Na záver zostáva už len oslavná jazda na Elyzejské polia a posledný súboj najrýchlejších o etapové vavríny.