Froome chce na Tour de France pomôcť Woodsovi

Brest 23. júna (TASR) - Britský cyklista Chris Froome je pripravený pomôcť lídrovi stajne Israel Start-Up Nations Michaelovi Woodsovi k čo najlepšiemu výsledku na Tour de France.



Štvornásobný víťaz slávneho podujatia prišiel do tímu pred sezónou z Ineosu. Jeho výkony v uplynulých dvoch rokoch poznačili vážne zranenia, ktoré utrpel pri páde na Criterium du Dauphine 2019.



Tridsaťšesťročný jazdec už nemá pred Tour veľké ambície a chce radšej kolegom "vrátiť požičané". "Je to skvelý pocit, keď môžem vrátiť niečo späť. Sústredím sa na pomoc chlapcom okolo, budem pracovať pre nich rovnako, ako to robili moji pomocníci v minulosti pre mňa," povedal Froome podľa agentúry AFP.



Jeho tím dúfa v dobrý výsledok a verí, že Woods skončí v celkovom hodnotení na popredných miestach, no Froome pripomenul, že konkurencia bude obrovská: "Tadej Pogačar nespomaľuje, či áno? Primož Roglič je naozaj silný a má okolo seba silný tím, a Ineos má viacero lídrov."



Froome sa vracia na Tour de France po dvoch rokoch a začiatok pretekov v Breste má pre neho zvláštnu príchuť: "V Breste som prvýkrát štartoval na Tour de France ako nováčik v roku 2008. Teraz tam idem s podobným nastavením mysle. Dúfam, že si tam vytvorím základ pre svoj návrat na niekdajšiu úroveň," uviedol víťaz TdF z rokov 2013, 2015, 2016 a 2017.