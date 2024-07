Girmay triumfoval v 8. etape Tour de France, Pogačar naďalej v žltom

výsledky 8. etapy Tour de France (Semur-en-Auxois - Colombey-les-Deux-Églises, 183,4 km):



1. Biniam Girmay (Erit./Intermarché - Wanty) 4:04:50 h, 2. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin - Deceuninck), 3. Arnaud De Lie (Belg./Lotto - Dstny), 4. Pascal Ackermann (Nem./Israel - Premier Tech), 5. Marijn van den Berg (Hol./EF Education - EasyPost), 6. Ryan Gibbons (JAR/Lidl - Trek), 7. Anthony Turgis (Fr./TotalEnergies), 8. Fred Wright (V.Brit./Bahrain Victorious), 9. Alex Aranburu (Šp./Movistar Team), 10. Remco Evenepoel (Belg./Soudal - Quick-Step) všetci rovnaký čas ako víťaz



celkové poradie po 8. etape: 1. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) 31:21:13 h, 2. Remco Evenepoel (Belg./Soudal - Quick-Step) +33 s, 3. Jonas Vingegaard (Dán./Team Visma - Lease a Bike) +1:15 min, 4. Primož Roglič (Slovin./Red Bull - Bora-hansgrohe) +1:36, 5. Juan Ayuso (Šp./SAE Team Emirates) +2:16, 6. Joao Almeida (Portug./SAE Team Emirates) +2:17, 7. Carlos Rodriguez (Šp./Ineos Grenadiers) +2:31, 8. Mikel Landa (Šp./Soudal - Quick-Step) +3:35, 9. Matteo Jorgenson (USA/Team Visma - Lease a Bike) +4:03, 10. Aleksandr Vlasov (Rus./Red Bull - Bora-Hansgrohe) +4:36

Colombey-les-Deux-Eglises 6. júla (TASR) - Eritrejský cyklista Biniam Girmay triumfoval v 8. etape 111. ročníka Tour de France, ktorá viedla z Semur-en-Auxois do Colombey-les-Deux-Eglises a merala 183,4 km. Jazdec tímu Intermarché–Wanty sa presadil v záverečnom hromadnom špurte a ako prvý pretekár zaznamenal druhé víťazstvo na prebiehajúcom podujatí. Druhý finišoval Belgičan Jasper Philipsen (Alpecin–Deceuninck), tretí skončil jeho krajan Arnaud de Lie (Lotto–Dstny). Žltý dres lídra celkovej klasifikácie si udržal Slovinec Tadej Pogačar z SAE Team Emirates, ktorý obsadil 13. miesto, na čele poradia má pred Belgičanom Remcom Evenepoelom naďalej náskok 33 sekúnd.Sobotňajšia zvlnená etapa s niekoľkými krátkymi, ale strmými stúpaniami, mala profil vyhovujúci klasikárom. V pelotóne už chýbal Mads Pedersen (Lidl-Trek), ktorému bolesť a opuch spôsobené pádom v šprinte 5. etapy zabránili pokračovať v pretekoch. Krátko po štarte sa odpútala trojica Stefan Bissegger, Neilson Powless (obaja EF Education–EasyPost) a Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) a vybudovala si mierny náskok. Držiteľ bodkovaného dresu Abrahamsen bral na prvej prémii dva body a po tom, ako sa jeho kolegovia vrátili do balíka, rozhodol sa vpredu pokračovať sám. Zbieral tak všetky vrchárske body a vyhral aj jedinú šprintérsku prémiu dňa. Z balíka šprintoval najlepšie Girmay a upevnil si vedenie v súťaži o zelený dres. Pelotón, v ktorom na čele pracovali jazdci tímov Intermarché, Lotto a Cofidis, dovolil Nórovi vypracovať si vyše trojminútový náskok.V polovici pretekov postihol defekt Gerainta Thomasa (Ineos) a musel tuho bojovať s návratom do pelotónu. V ňom došlo k pádu a jeho rozdeleniu na dve časti, postupne sa však skupiny spojili. Abrahamsen prešiel ako prvý aj poslednou vrchárskou prémiou na Côte de Giey-sur-Aujon a zobral si v etape maximálny počet bodov do bodkovanej súťaže. Pretekárov začal následne kropiť dážď. Napriek zhoršeným podmienkam pelotón zvyšoval tempo, 25 km pred cieľom mal Nór už len minútový náskok. Necelých 15 km pred páskou pelotón Abrahamsena dostihol a všetko tak spelo k hromadnému šprintérskemu dojazdu. V koncovke mierne do kopca začal ako prvý špurtovať Coquard, ale Girmay sa prehnal okolo neho a dokázal odraziť aj útok Philipsena.Girmay nadviazal na svoje prvenstvo z 3. etapy a poistil si vedenie v bodovacej súťaži. "," povedal v prvej televíznej reakcii 24-ročný Eritrejčan.Organizátori venovali etapu bývalému francúzskemu prezidentovi Charlesovi de Gaulleovi, ktorý žil a je pochovaný v cieľovej obci. V nedeľu je na programe 199 km dlhá 9. etapa so štartom a cieľom v Troyes, cyklisti si v rámci nej vyskúšajú aj jazdu na dlažobných kockách.