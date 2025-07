ZAČÍNA SA TdF: O žltý dres bude opäť duel Pogačar-Vingegaard

Dánsky cyklista Jonas Vingegaard z tímu Visma pózuje dva dni pred štartom 112. ročníka prestížnych cyklistických pretekov Tour de France vo francúzskom meste Lille vo štvrtok 3. júla 2025. Foto: TASR/AP

Tour de France 2025 - trasa:



5. júla - 1. etapa: Lille - Lille, 184,9 km - rovinatá



6. júla - 2. etapa: Lauwin-Planque - Boulogne-sur-Mer, 209,1 km - kopcovitá



7. júla - 3. etapa: Valenciennes - Dunkirk, 178,3 km - rovinatá



8. júla - 4. etapa: Amiens - Rouen, 174,2 km - kopcovitá



9. júla - 5. etapa: Caen - Caen, individuálna časovka na 33 km



10. júla - 6. etapa: Bayeux - Vire Normandie, 201,5 km - kopcovitá



11. júla - 7. etapa: Saint-Malo - Guerlédan (Mr-de-Bretagne), 197 km - kopcovitá



12. júla - 8. etapa: Saint-Méen-le-Grand - Laval, 171,4 km - rovinatá



13. júla - 9. etapa: Chinon - Châteauroux, 174,1 km - rovinatá



14. júla - 10. etapa: Ennezat - Mont-Dore, 165,3 km - horská



15. júla - voľný deň v Toulouse



16. júla - 11. etapa: Toulouse - Toulouse, 156,8 km - rovinatá



17. júla - 12. etapa: Auch - Hautacam, 180,6 km - horská



18. júla - 13. etapa: Loudenvielle - Peyragudes, individuálna časovka do vrchu na 10,9 km



19. júla - 14. etapa: Pau - Superbagnres, 182,6 km - horská



20. júla - 15. etapa: Muret - Carcassonne, 169,3 km - kopcovitá



21. júla - voľný deň v Montpellier



22. júla - 16. etapa: Montpellier - Mont Ventoux, 171,5 km - horská



23. júla - 17. etapa: Bollne - Valence, 160,4 km - rovinatá



24. júla - 18. etapa: Vif - Courchevel (Col de la Loze), 171,5 km - horská



25. júla - 19. etapa: Albertville - La Plagne, 129,9 km - horská



26. júla - 20. etapa: Nantua - Pontarlier, 184,2 km - kopcovitá



27. júla - 21. etapa: Mantes-la-Ville - Paríž, Elyzejské polia, 132,3 km - rovinatá



celkovo: 3338,8 km







viacnásobní celkoví víťazi:



5 triumfov:



Jacques Anqeutil (Fr.) 1957, 1961, 1962, 1963, 1964



Eddy Merckx (Belg.) 1969, 1970, 1971, 1972, 1974



Bernard Hinault (Fr.) 1978, 1979, 1981, 1982, 1985



Miguel Indurain (Šp.) 1991, 1992, 1993, 1994, 1995







4:



Christopher Froome (V.Brit.) 2013, 2015, 2016, 2017







3:



Philippe Thijs (Belg.) 1913, 1914, 1920



Louison Bobet (Fr.) 1953, 1954, 1955



Greg LeMond (USA) 1986, 1989, 1990



Tadej Poagačar (Slovin.) 2020, 2021, 2024







2:



Gino Bartali (Tal.) 1938, 1948



Fausto Coppi (Tal.) 1949, 1952



Laurent Fignon (Fr.) 1983, 1984



Alberto Contador (Šp.) 2007, 2009



Jonas Vingegaard (Dán.) 2022, 2023







pretekári s najväčším počtom víťazstiev v bodovacej súťaži:



7 - Peter SAGAN (SR) - 2012-2016, 2018-2019



6 - Erik Zabel (Nem.) - 1996-2001



4 - Sean Kelly (Ír.) - 1982, 1983, 1985, 1989



3 - Jan Janssen (Hol.) - 1964, 1965, 1967



- Eddy Merckx (Belg.) - 1969, 1971, 1972



- Fredy Maertens (Belg.) - 1976, 1978, 1981



- Džamolidin Abdužaparov (Uzb.) - 1991, 1993, 1994



- Robbie McEwen (Aus.) - 2002, 2004, 2006







Prehľad celkových víťazov cyklistických pretekov Tour de France:



2024 Tadej Poagačar (Slovin.)



2023 Jonas Vingegaard (Dán.)



2022 Vingegaard



2021 Pogačar



2020 Pogačar



2019 Egan Bernal (Kol.)



2018 Geraint Thomas (V.Brit.)



2017 Chris Froome (V.Brit.)



2016 Froome



2015 Froome



2014 Vincenzo Nibali (Tal.)



2013 Froome



2012 Bradley Wiggins (V.Brit.)



2011 Cadel Evans (Aus.)



2010 Andy Schleck (Lux.) ***



2009 Alberto Contador (Šp.)



2008 Carlos Sastre (Šp.)



2007 Contador



2006 Oscar Pereiro (Šp.) **



2005 *



2004 *



2003 *



2002 *



2001 *



2000 *



1999 *



1998 Marco Pantani (Tal.)



1997 Jan Ullrich (Nem.)



1996 Bjarne Riis (Dán.)



1995 Miguel Indurain (Šp.)



1994 Indurain



1993 Indurain



1992 Indurain



1991 Indurain



1990 Greg LeMond (USA)



1989 LeMond



1988 Pedro Delgado (Šp.)



1987 Stephen Roche (Ír.)



1986 LeMond



1985 Bernard Hinault (Fr.)



1984 Laurent Fignon (Fr.)



1983 Fignon



1982 Hinault



1981 Hinault



1980 Joop Zoetemelk (Hol.)



1979 Hinault



1978 Hinault



1977 Bernard Thevenet (Fr.)



1976 Lucien Van Impe (Belg.)



1975 Thevenet



1974 Eddy Merckx (Belg.)



1973 Luis Ocana (Šp.)



1972 Merckx



1971 Merckx



1970 Merckx



1969 Merckx



1968 Jan Janssen (Hol.)



1967 Roger Pingeon (Fr.)



1966 Lucien Aimar (Fr.)



1965 Felice Gimondi (Tal.)



1964 Jacques Anquetil (Fr.)



1963 Anquetil



1962 Anquetil



1961 Anquetil



1960 Gastone Nencini (Tal.)



1959 Federico Bahamontes (Šp.)



1958 Charly Gaul (Lux.)



1957 Anquetil



1956 Roger Walkowiak (Fr.)



1955 Louison Bobet (Fr.)



1954 Bobet



1953 Bobet



1952 Fausto Coppi (Tal.)



1951 Hugo Koblet (Švaj.)



1950 Ferdi Kubler (Švaj.)



1949 Coppi



1948 Gino Bartali (Tal.)



1947 Jean Robic (Fr.)



1939 Sylvere Maes (Belg.)



1938 Bartali



1937 Roger Lapebie (Fr.)



1936 Sylvere Maes (Belg.)



1935 Romain Maes (Belg.)



1934 Antonin Magne (Fr.)



1933 Georges Speicher (Fr.)



1932 Andre Leducq (Fr.)



1931 Magne



1930 Leducq



1929 Maurice De Waele (Belg.)



1928 Nicolas Frantz (Lux.)



1927 Frantz



1926 Lucien Buysse (Belg.)



1925 Ottavio Bottecchia (Tal.)



1924 Bottecchia



1923 Henri Pelissier (Fr.)



1922 Firmin Lambot (Belg.)



1921 Leon Scieur (Belg.)



1920 Philippe Thys (Belg.)



1919 Lambot



1914 Thys



1913 Thys



1912 Odile Defraye (Belg.)



1911 Gustave Garrigou (Fr.)



1910 Octave Lapize (Fr.)



1909 Francois Faber (Lux.)



1908 Lucien Petit-Breton (Fr.)



1907 Petit-Breton



1906 Rene Pottier (Fr.)



1905 Louis Trousselier (Fr.)



1904 Henri Cornet (Fr.)



1903 Maurice Garin (Fr.)







*** - Španiel Alberto Contador prišiel o víťazstvo pre pozitívny dopingový nález zakázaného anabolika v roku 2010.



** - Američan Floyd Landis prišiel o víťazstvo po pozitívnom teste v roku 2006, keď mal zvýšenú hladinu testosterónu.



* - Američan Lance Armstrong prišiel pre doping o všetkých sedem titulov z rokov 1999 až 2005, pričom ich nedostal nikto iný.



Lille 4. júla (TASR) - Stodvanásty ročník najslávnejších pretekov Tour de France ponúkne opäť súboj dvoch súčasných velikánov svetovej cyklistiky. V boji o celkové prvenstvo si to už po piaty raz rozdajú Tadej Pogačar a jeho veľký dánsky sok Jonas Vingegaard. Nik iný v uplynulých piatich edíciách nevystúpil na vrchol. Hlavný favorit je Slovinec v službách SAE Team Emirates, ktorý chce dosiahnuť štvrtý titul a v generálke zdolal v priamom súboji svojho vyzývateľa. Okrem boja o žltý dres budú pútať pozornosť aj súboje elitných šprintérov a v prvých dvoch týždňoch budú mať dostatok príležitostí aj klasikári. „La Grande Boucle“ odštartuje v sobotu 5. júla v Lille a vyvrcholí po takmer 3400 kilometroch v nedeľu 27. júla na Elyzejských poliach.Obaja favoriti sú pred štartom Tour v plnej sile a pripravení zviesť ďalší z už ich legendárnych súbojov. Slovinský šampión vyhral „starú dámu“ v rokoch 2020, keď ešte neštartoval Vingegaard, 2021 a vlani, jeho sok v rokoch 2022 a 2023. Minulý rok si Pogačar počínal suverénne, keď prišiel do Nice s náskokom až šesť minút a 17 sekúnd. Prebiehajúcu sezónu odštartoval na etapáku v domovskej krajine svojho tímu a taktiež triumfoval. Potom sa zameral na klasikársku sezónu, štartoval na siedmych pretekoch, štyri vyhral a ani raz neskončil horšie ako na treťom mieste. Triumfy si pripísal na Strade Bianche, Valónskom šípe a na monumentoch okolo Flámska a Liege - Bastogne - Liege. Na Amstel Gold Race a Paríž - Roubaix bol druhý a na Miláno - San Remo tretí. Po vyše mesačnej pauze a vysokohorskom tréningu štartoval na Criterium du Dauphine, kde zviedol priamy súboj s Vingegaardom. V cieli ho zdolal o 59 sekúnd. V prebiehajúcej sezóne nazbieral až jedenásť víťazstiev v 22 súťažných dňoch.povedal o svojom súperovi Vingegaard.kontroval mu Pogačar. „,“ citoval úradujúceho majstra sveta portál cyclingnews.com.Vingegaard odštaroval sezónu triumfom na Okolo Algavre, v žltom drese jazdil aj na Paríž - Nice, no v piatej etape ho zastavil pád, zlomenina a otras mozgu a do ďalšej už nenastúpil. Nasledovala trojmesačná súťažná pauza vyplnená prípravou na Tour a už spomínané Dauphine.“ vyhlásil.Obaja idú do pretekov s nabitými tímami. Pogačar sa môže spoľahnúť na Brita Adama Yatesa a Portugalčana Joaa Almeidu, obaja vlani skončili v top šestke na Tour a vysoké ambície na celkové poradie majú aj tentokrát. Tím dopĺňajú Marc Soler, Nils Politt, Pavol Sivakov, Tim Wellens a Jhonatan Narvaez. Vingegaard má k dispozícii druhého z bratov Yatesovcov Simona, Mattea Jorgensona, Seppa Kussa, Tiesja Benoota, Victora Campenaertsa a Edoarda Affiniho. Samostatnou kapitolou je Wout van Aert, ktorý bude okrem pomoci bojovať o vavríny aj v šprintoch a klasikárskych etapách.Tretí v hierarchii favoritov je Remco Evenepoel. Dvadsaťpäťročný Belgičan obsadil pri svojej prvej účasti na slávnych pretekoch vlani tretie miesto v celkovom poradí a aj teraz chce zabojovať o čo najvyššie umiestnenie. V kopcoch mu budú pomáhať hlavne Francúz Valentin Paret-Peintre, Nemec Max Schachmann, Talian Mattia Cattaneo či krajan Ilan van Wilder. QuickStep však chce zbierať úspechy aj v rovinatých etapách, kde bude bojovať Tim Merlier. Evenepoel bol vlani celkovo tretí, no na Pogačara stratil takmer desať minút a na Vingegaarda tri minúty.“ uviedol dvojnásobný olympijský šampión.Za trojicou hlavných favoritov na „maillot jaune„ nasleduje viacero ďalších ašpirantov na celkové poradie. Radia sa tam päťnásobný víťaz pretekov Grand Tours Primož Roglič zo Slovinska, ktorý sa bude deliť o pozíciu lídra v tíme Red Bull-Bora-Hansgrohe s nemeckým debutantom Florianom Lipowitzom. Ineos vsadil na Španiela Carlosa Rodrigueza a Lidl-Trek bude pracovať pre Dána Matthiasa Skjelmoseho. Vysoko chcú skončiť aj Kanaďan Michael Woods z Izrael-Premier Tech, Španiel Enric Mas z Movistaru, Austrálčan Ben O´Connor z Jayco-AlUla či Rakúšan Felix Gall (Decathlon-Ag2r La Mondiale).Na tomto ročníku sa okrem vrchárov zídu aj špičkoví šprintéri, ktorí budú mať veľkú motiváciu už v sobotňajšej úvodnej etape v Lille, kde sa s najväčšou pravdepodobnosťou pobijú nie len o triumf, ale zároveň aj o žltý dres. Hlavnými favoritmi v špurtoch sú Belgičania Tim Merlier (Soudal Quick-Step) a Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), Talian Jonathan Milan (Lidl-Trek) a vlaňajší víťaz bodovacej súťaže Eritrejčan Biniam Girmay (Intermarché-Wanty). V klasikárskych etapách budú bojovať Holanďan Mathieu van der Poel (Alpecin) s van Aertom, domácim miláčikom Julianom Alaphilippeom (Tudor) alebo ďalším Francúzom Anthonym Turgisom či Nórom Magnusom Cortom. O bodkovaný dres sa pobijú všetci vrchári, no špeciálne sa naň zamerali napríklad domáci Kevin Vauqelin (Arkea) a Lenny Martinez (Bahrajn). Aj preto, že súťaž pre najlepšieho vrchára oslávi tento rok 50. výročie.Tohtoročná Tour odštartuje v sobotu v Lille a prvá polovica prinesie hlavne rovinaté, zvlnené a kopcovité etapy. Prvá vážnejšia skúška v kopcoch príde až v desiaty súťažný deň a skutočná horská až v 12. etape s cieľom na vrchole slávneho Hautacamu. Boje o žltý dres sa však určite rozpútajú už skôr, v piaty deň je na programe 33 km dlhá časovka v Caen, v siedmy záverečné krátke, no prudké stúpanie na Mur de Bretagne (2 km, 7,1%). V druhej polovici to bude tvrdý boj o celkové prvenstvo.Z 21 etáp je sedem rovinatých, šesť kopcovitých, šesť horských a dve časovky. Na pelotón čaká dokopy päť cieľových stúpaní na vrcholy Hautacam, Luchon-Superbagnres, Mont Ventoux, Courchevel Col de la Loze a La Plagne Tarentaise. Cyklisti nastúpajú dokopy až okolo 50.000 výškových metrov a aj preto odborníci označili tohtoročnú trasu za jednu najnáročnejších v histórii. Podujatie zavedie divákov tradične do všetkých štyroch veľkých francúzskych pohorí - Álp, Pyrenejí, Jury aj Vogéz, pričom najvyšším bodom je Col de la Loze vo výške 2304 metrov nad morom (26,5 km, 6,4%). Ten príde na rad v 18. etape z Vif, cyklisti počas nej musia zdolať aj Col du Glandon (21,7 km, 5,1%) a Col de la Madeleine (19,3 km, 7,8%). O deň neskôr ich čakajú Col de Saisies (13,8 km, 6,4%), Col du Pre (12,6, 7,8%) a La Plagne (19,3 km, 7,2%). Toto by mali byť rozhodujúce horské skúšky celej Tour.Organizátori sa tento rok odklonili od tradičného dojazdu v záverečnej 21. etape. Tá síce vyvrcholí na Elyzejských poliach, no pretekári absolvujú až trikrát stúpanie úzkymi dláždenými uličkami na Montmartre. Do zvyčajne nenápadného posledného dňa, kde láka až záverečný špurt, to podľa organizátorov dodá napätie. Na druhej strane však zmena vyvoláva otázky ohľadom bezpečnosti, keďže sa očakávajú obrovské davy, rovnako ako počas minuloročných olympijských hier. „Montmartre bol počas olympiády fajn, bolo tam veľa ľudí a výborná atmosféra. Vtedy tam všakprišlo iba 15 jazdcov. Na Tour ich bude 150 bojovať o pozície na veľmi úzkom stúpaní. Môže to byť stresujúcejšie než si želajú,“ povedal Vingegaard.