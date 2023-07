TdF: Philipsen je nezastaviteľný, Groenewegen: Už nás to nebaví

Roanne 13. júla (TASR) - Šprintérske dojazdy na tohtoročnej Tour de France sa zmenili na "one man show" Jaspera Philipsena a jeho súperi sú z toho už poriadne otrávení. "Je mi z toho už naozaj zle," povedal po štvrtom triumfe belgického cyklistu v 11. etape jeho veľký konkurent Dylan Groenewegen.



Práve holandský pretekár tímu Jayco AlUla bol v stredu najbližšie k zosadeniu šprintérskeho "kráľa" a v záverečných metroch ideálne odštartoval svoj pokus o prvé víťazstvo, no spoza neho vyrazil Philipsen a opäť ukázal, že v hromadných záveroch na rovine je najsilnejší. Tento rok má bilanciu štyri zo štyroch a s vlaňajškom dokopy šesť víťazstiev. V špurte ho zdolal len Dán Mads Pedersen, no posledný kilometer ôsmej etapy v Limoges bol do kopca.



Groenewegen v stredu po príchode do tímového autobusu od zlosti nahlas zakričal a neskôr reportérom povedal. "Už ma to naozaj nebaví. Radšej by som skončil desiaty ako druhý. Naozaj je to test našej trpezlivosti. Predviedol som dobrý špurt, dlho som si myslel: ´podarí sa to, podarí sa to´. No potom cezo mňa presvišťal ten zelený chlap," citoval ho portál sporza.be.



Groenewegen má na konte päť etapových vavrínov z Tour, tento rok však "len" druhé, štvrté a piate miesto: "Musíme sa snažiť ďalej, to je jediné, čo môžeme robiť. Ešte nás čakajú dva či tri hromadné dojazdy a budeme bojovať až do Paríža."



Podľa nórskeho veterána Alexandra Kristoffa však bude dominancia Philipsena pokračovať. Tridsaťšesťročný pretekár tímu Uno-X v stredu ako prvý rozbehol špurt, ale nakoniec obsadil šieste miesto. "Opäť vyhral a bude to veľmi ťažké. Je najrýchlejší a navyše má aj najlepší šprintérsky tím. Ale nikdy neviete, čo sa môže stať. Príde pád a vy dostanete šancu. Dúfame, že sa unaví, ale on je celkom dobrý aj v kopcoch, takže si to nemyslím," citoval ho Cycling Weekly.



Do Francúzska si priniesol výbornú formu aj Phil Bauhaus. Nemecký pretekár v službách Bahrajn-Victorious zaknihoval druhé a dve tretie miesta pri svojom debute na Tour. "Keď vyhrá štyri zo štyroch, musíte uznať, že je najlepší. Chýba mi len trochu väčšia rýchlosť vo finále, tých pár sto wattov, ktoré má Jesper," povedal.



V stredu zaznamenal najlepší výsledok na prebiehajúcej Tour Slovák Peter Sagan, ktorý skončil na ôsmom mieste: "V závere to mohlo byť lepšie aj horšie. Išiel som zozadu, mal som dobrú rýchlosť, potom sa to vpredu zatvorilo a mňa zablokovali."