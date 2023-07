Philipsen vyhral prvý hromadný dojazd na Tour de France, Sagan je 19.

výsledky 3. etapy (Amorebieta-Etxano - Bayonne, 193,5 km):



1. Jasper Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck) 4:43:15 h

2. Phil Bauhaus (Nem./Bahrajn-Victorious)

3. Caleb Ewan (Aus./Lotto Dstny)

4. Fabio Jakobsen (Hol./Soudal-QuickStep)

5. Wout van Aert (Belg./Jumbo-Visma)

6. Mark Cavendish (V.Brit./Astana Qazaqstan)

7. Jordi Meeus (Belg./Bora-Hansgrohe)

8. Dylan Groenewegen (Hol./Jayco AlUla)

9. Mads Pedersen (Dán./Lidl-Trek)

10. Bryan Coquard (Cofidis)

... 19. Peter SAGAN (SR/TotalEnergies) všetci rovnaký čas







celkové poradie:



1. Adam Yates (V.Brit./SAE Team Emirates) 13:52:33 h

2. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) +6 s

3. Simon Yates (V.Brit./Jayco AlUla) rovnaký čas

4. Victor Lafay (Fr./Cofidis) +12

5. van Aert +16

6. Jonas Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) +17

7. Michael Woods (Kan./Izrael-Premier Tech) +22

8. Jai Hindley (Nem./Bora-Hansgrohe)

9. Caros Rodriguez (Šp./Ineos Grenadiers)

10. Mattias Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) obaja rovnaký čas

... 128. SAGAN +29:34







bodovacia súťaž:



1. Lafay 80 b

2. Philipsen 80

3. van Aert 52

... 27. SAGAN 15







súťaž vrchárov:



1. Neilson Powless (USA/EF Education-EasyPost) 18 b

2. Pogačar 7

3. Vingegaard 4

Bayonne 3. júla (TASR) - Belgický cyklista Jasper Philipsen vyhral pondelkovú 3. etapu 110. ročníka Tour de France. Jazdec stajne Alpecin-Deceuninck sa presadil v hromadnom špurte a cieľ 193,5 km dlhej trasy z baskického mesta Amorebieta-Etxano do francúzskeho Bayonne preťal v čase 4:43:15 h. Druhý finišoval Nemec Phil Bauhaus (Bahrajn-Victorious) a tretí skončil Austrálčan Caleb Ewan (Lotto Dstny). Slovák Peter Sagan (TotalEnergies) obsadil 19. miesto.V pondelok dostali prvýkrát šancu šprintéri, na pelotón síce čakali štyri menšie stúpania, ale všetky už v prvej časti etapy. Šprintérskym tímom navyše zahralo do kariet aj to, že sa po štarte nikto príliš nehrnul do úniku a nakoniec odišli iba dvaja. Líder súťaže vrchárov Neilson Powless (EF Education) a s ním Laurent Pichon (Arkéa-Samsic). Prvý menovaný si na štyroch horských prémiách, troch 3. a jednej 4. kategórie, pozbieral sedem bodov a poistil si vedenie v súťaži. Na rýchlostnej prémii bol prvý Pichon, z pelotónu víťaz 2. etapy Victor Lafay (Cofidis), Sagan získal za 13. miesto tri body.Po poslednom kopci 91,5 km pred cieľom Powless zvesil nohy a vpredu pokračoval už len Pichon. Jeho pokus sa skončil asi 45 km pred páskou. Potom sa už na čele sformovali šprintérske tímy a etapa, ktorá sa išla vo "výletnom" tempe, smerovala k predpokladanému hromadnému dojazdu. V ňom neudržali "vláčik" pretekári Soudalu-QuickStep, Mathieu van der Poel vyviezol na čelo a rozbehol tímového kolegu Philipsena a ten si pozíciu postrážil až do cieľa, ktorý preťal pred Bauhausom a Ewanom. Sagan sa pohyboval na čele, no na poslednom kilometri stratil pozíciu a o etapový triumf nakoniec nebojoval.Philipsenovo víťazstvo musela potvrdiť ešte jury, keďže pri svojom špurte mierne vybočil a zmaril tak šance Wouta van Aerta (Jumbo-Visma).povedal v cieli víťaz.Na čele celkového poradia sa nič nezmenilo. Žltý dres si udržal Brit Adam Yates (SAE Team Emirates) so šesťsekundovým náskokom pred tímovým kolegom Tadejom Pogačarom a svojím dvojčaťom Simonom (Jayco AlUla). Zelený dres si udržal Lafay, no Philipsen má už na konte rovnako 80 bodov. Sagan je s 15 na 27. mieste.V utorok je na programe rovinatá etapa z Daxu do Nogara dlhá 181,8 km a iba s jedným menším stúpaním najnižšej 4. kategórie. Šancu tak opäť dostanú šprintéri.