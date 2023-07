Po páde v 14. etape na TdF skončili Pedrero, Meintjes a Chaves

Annemasse 15. júla (TASR) - Pre hromadný pád na chvíľu zastavili sobotnú 14. etapu cyklistických pretekov na Tour de France. Asi päť kilometrov po ostrom štarte v Annemasse padla veľká časť pelotónu v klesaní. Organizátori okamžite neutralizovali preteky a zastavili jazdcov. Napokon však museli odstúpiť Španiel Antonio Pedrero (Movistar), Juhoafričan Louis Meintjes (Intermarche Circus-Wanty) a Esteban Chaves z Kolumbie (EF Education–EasyPost).



Po krátkej pauze etapu reštartovali, zranenia a odreniny však utrpeli viacerí jazdci. Medzi nimi aj tretí muž celkového poradia Austrálčan Jai Hindley (Bora-hansgrohe). Po páde to chvíľku skúšal aj Chaves, ale po niekoľkých kilometroch aj on tohtoročnú Tour predčasne ukončil.



Bol to prvý hromadný pád na tohtoročnom turné, prvý muž celkového poradia Dán Jonas Vingegaard i druhý Tadej Pogačar zo Slovinska sa mu vyhli. Ku kolízii prišlo v mokrej zákrute.