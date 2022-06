TdF: Pogačar proti všetkým, Sagan zabojuje o etapy v novom tíme

Viacnásobní celkoví víťazi:

5 triumfov:



Jacques Anqeutil (Fr.) 1957, 1961, 1962, 1963, 1964

Eddy Merckx (Belg.) 1969, 1970, 1971, 1972, 1974

Bernard Hinault (Fr.) 1978, 1979, 1981, 1982, 1985

Miguel Indurain (Šp.) 1991, 1992, 1993, 1994, 1995



4:



Christopher Froome (V.Brit.) 2013, 2015, 2016, 2017



3:



Philippe Thijs (Belg.) 1913, 1914, 1920

Louison Bobet (Fr.) 1953, 1954, 1955

Greg LeMond (USA) 1986, 1989, 1990



2:



Gino Bartali (Tal.) 1938, 1948

Fausto Coppi (Tal.) 1949, 1952

Laurent Fignon (Fr.) 1983, 1984

Alberto Contador (Šp.) 2007, 2009

Tadej Poagačar (Slovin.) 2020, 2021



pretekári s najväčším počtom víťazstiev v bodovacej súťaži:



7 - Peter SAGAN (SR) - 2012-2016, 2018-2019

6 - Erik Zabel (Nem.) - 1996-2001

4 - Sean Kelly (Ír.) - 1982, 1983, 1985, 1989

3 - Jan Janssen (Hol.) - 1964, 1965, 1967

- Eddy Merckx (Belg.) - 1969, 1971, 1972

- Fredy Maertens (Belg.) - 1976, 1978, 1981

- Džamolidin Abdužaparov (Uzb.) - 1991, 1993, 1994

- Robbie McEwen (Aus.) - 2002, 2004, 2006



Prehľad celkových víťazov cyklistických pretekov Tour de France:



2021 Tadej Pogačar (Slovin.)

2020 Pogačar

2019 Egan Bernal (Kol.)

2018 Geraint Thomas (V.Brit.)

2017 Chris Froome (V.Brit.)

2016 Froome

2015 Froome

2014 Vincenzo Nibali (Tal.)

2013 Froome

2012 Bradley Wiggins (V.Brit.)

2011 Cadel Evans (Aus.)

2010 Andy Schleck (Lux.) ***

2009 Alberto Contador (Šp.)

2008 Carlos Sastre (Šp.)

2007 Contador

2006 Oscar Pereiro (Šp.) **

2005 *

2004 *

2003 *

2002 *

2001 *

2000 *

1999 *

1998 Marco Pantani (Tal.)

1997 Jan Ullrich (Nem.)

1996 Bjarne Riis (Dán.)

1995 Miguel Indurain (Šp.)

1994 Indurain

1993 Indurain

1992 Indurain

1991 Indurain

1990 Greg LeMond (USA)

1989 LeMond

1988 Pedro Delgado (Šp.)

1987 Stephen Roche (Ír.)

1986 LeMond

1985 Bernard Hinault (Fr.)

1984 Laurent Fignon (Fr.)

1983 Fignon

1982 Hinault

1981 Hinault

1980 Joop Zoetemelk (Hol.)

1979 Hinault

1978 Hinault

1977 Bernard Thevenet (Fr.)

1976 Lucien Van Impe (Belg.)

1975 Thevenet

1974 Eddy Merckx (Belg.)

1973 Luis Ocana (Šp.)

1972 Merckx

1971 Merckx

1970 Merckx

1969 Merckx

1968 Jan Janssen (Hol.)

1967 Roger Pingeon (Fr.)

1966 Lucien Aimar (Fr.)

1965 Felice Gimondi (Tal.)

1964 Jacques Anquetil (Fr.)

1963 Anquetil

1962 Anquetil

1961 Anquetil

1960 Gastone Nencini (Tal.)

1959 Federico Bahamontes (Šp.)

1958 Charly Gaul (Lux.)

1957 Anquetil

1956 Roger Walkowiak (Fr.)

1955 Louison Bobet (Fr.)

1954 Bobet

1953 Bobet

1952 Fausto Coppi (Tal.)

1951 Hugo Koblet (Švaj.)

1950 Ferdi Kubler (Švaj.)

1949 Coppi

1948 Gino Bartali (Tal.)

1947 Jean Robic (Fr.)

1939 Sylvere Maes (Belg.)

1938 Bartali

1937 Roger Lapebie (Fr.)

1936 Sylvere Maes (Belg.)

1935 Romain Maes (Belg.)

1934 Antonin Magne (Fr.)

1933 Georges Speicher (Fr.)

1932 Andre Leducq (Fr.)

1931 Magne

1930 Leducq

1929 Maurice De Waele (Belg.)

1928 Nicolas Frantz (Lux.)

1927 Frantz

1926 Lucien Buysse (Belg.)

1925 Ottavio Bottecchia (Tal.)

1924 Bottecchia

1923 Henri Pelissier (Fr.)

1922 Firmin Lambot (Belg.)

1921 Leon Scieur (Belg.)

1920 Philippe Thys (Belg.)

1919 Lambot

1914 Thys

1913 Thys

1912 Odile Defraye (Belg.)

1911 Gustave Garrigou (Fr.)

1910 Octave Lapize (Fr.)

1909 Francois Faber (Lux.)

1908 Lucien Petit-Breton (Fr.)

1907 Petit-Breton

1906 Rene Pottier (Fr.)

1905 Louis Trousselier (Fr.)

1904 Henri Cornet (Fr.)

1903 Maurice Garin (Fr.)



*** Španiel Alberto Contador prišiel o víťazstvo pre pozitívny dopingový nález zakázaného anabolika v roku 2010.

** Američan Floyd Landis prišiel o víťazstvo po pozitívnom teste v roku 2006, keď mal zvýšenú hladinu testosterónu.

* Američan Lance Armstrong prišiel pre doping o všetkých sedem titulov z rokov 1999 až 2005, pričom ich nedostal nikto iný.

Kodaň 30. júna (TASR) - V prvý júlový deň odštartuje v Kodani už 109. edícia legendárnych cyklistických pretekov Tour de France. Aj tretí rok po sebe jej začiatok skomplikoval koronavírus, ktorý naštrbil prípravy viacerých tímov a niekoľko cyklistov sa tak na "starú dámu" nepozrie. Pozitívny test mal krátko pred štartom aj Slovák Peter Sagan, nakoniec však na podujatí nebude chýbať a prvýkrát vo farbách domáceho tímu TotalEnergies sa pokúsi vybojovať ďalšie etapové vavríny, prípadne získať zelený dres a vylepšiť tak vlastný rekord. V boji o najcennejší žltý je hlavná otázka, či sa niekomu podarí zosadiť dvojnásobného obhajcu prvenstva Tadeja Pogačara zo Slovinska (SAE Team Emirates). Proti nemu budú stáť hlavne "našliapaný" tím Jumbo-Visma s Primožom Rogličom a Jonasom Vingegaardom a britský Ineos, zuby si však brúsia aj ďalší.Tour odštartuje už 24. krát mimo Francúzka a doteraz najsevernejšie. Dánsko je cyklistická krajina a aj preto obyvatelia mesta privítali príchod najslávnejších pretekov, ktoré v piatok odštartujú časovkou na 13 km. "Grand Départ" sa mal v Dánsku konať už vlani, no severská krajina sa ho vzdala po preložení EURO 2020 o rok a kolízii termínov. V Dánsku sa uskutočnia ešte dve rovinaté etapy a potom sa už pelotón presunie do Francúzka, no v 109. edícii navštívi aj Belgicko a Švajčiarsko. Celkovo čaká na pretekárov takmer 3500 km, dlhá jazda na otvorenom moste, nevyspytateľných dlažobných kockách, 53 km časoviek, 61 kategorizovaných vrchárskych prémií a šesť dojazdov do cieľov na kopcoch.I keď organizátori dúfali, že po dvoch rokoch sa situácia vráti viac-menej do normálu, posledné dni ukázali, že koronavírus je stále veľký strašiak. Na pretekoch Okolo Švajčiarska sa roztrhlo vrece s pozitívnymi testami a odstúpiť muselo vyše 30 jazdcov. Tretíkrát mal pozitívny výsledok aj Sagan, no tentokrát bez príznakov a pred Tour si stihol pripísať ešte ôsmy titul majstra Slovenska. Talian Matteo Trentin zo SAE Team Emirates či Tim Declercq z QuickStepu však o účasť na Tour prišli. Medzinárodná cyklistická únia (UCI) napriek nárastu počtu prípadov uvoľnila pravidlá. Pred štartom Tour a počas voľných dní tak absolvujú všetci účastníci len antigénové namiesto PCR testov a neplatí ani pravidlo, že v prípade dvoch pozitívnych výsledkov u pretekárov, vyradia organizátori celý tím. Pozitívny rýchlotest musí potvrdiť ešte PCR test, no vo výnimočných prípadoch môže zasiahnuť lekár pretekov a povoliť pretekárovi pokračovať.Hlavným favoritom na celkové víťazstvo je opäť Pogačar. Mladý Slovinec pred dvoma rokmi vyfúkol prvenstvo v predposlednej etape svojmu krajanovi Rogličovi v časovke na La Planche des Belles Filles, vlani nedal svojim konkurentom šancu a vyhral s vyše päťminútovým náskokom pred Dánom Vingegaardom. Roglič vtedy skončil už po ôsmich etapách. Pogačar je aj v tejto sezóne vo skvelej forme a na konte má tri celkové prvenstvá na Okolo SAE, Tirreno-Adriatico a v záverečnej príprave vyhral domáci etapák Okolo Slovinska. Okrem toho vyhral po 50 km sóle slávnu klasiku Strade Bianche a o triumf bojoval aj na Miláno - Sanremo a Okolo Flámska. Dvadsaťtriročný Slovinec ukázal, že je komplexný pretekár a dokáže vyhrávať v kopcoch, časovkách, klasikách i špurtoch. Nečudo, že experti o ňom pred Tour hovoria, že sa dokáže zdolať len on sám. "" povedal AFP riaditeľ stajne FDJ Thierry Bricaud.Aj preto sa v Jumbe-Visma spoliehajú práve na tímový výkon a veria, že do tretice sa im už podarí uspieť. Hlavnými vyzývateľmi budú už strieborní Roglič s Vingegaardom, ktorí majú nesmiernu vrchársku podporu v Stevenovi Kruijswijkovi, Seppovi Kussovi či Tiesjovi Benootovi. Tridsaťdvaročný Roglič po páde na vlaňajšej Tour vyhral Vueltu a tento rok triumfoval na Paríž - Nice i Critérium du Dauphiné, kde skončil Vingegaard tesne za ním. "," povedal Roglič. "," povedal Vingegaard.Kým v Jumbe sa spoliehajú na dvoch lídrov, v britskom Ineose majú k dispozícii v podstate až troch. I keď šampión z roku 2018 Geraint Thomas tvrdí, že je skôr len "sprievodca" Daniho Martineza z Kolumbie a Brita Adama Yatesa. "" povedal tridsaťšesťročný Brit, ktorý sa na Tour naladil triumfom na Okolo Švajčiarska. Otázna je forma A. Yatesa, ktorý sa len nedávno dostal z koronavírusu.Veľké ciele má aj nemecká Bora. Bývalý tím Petra Sagana nezobral na Tour obhajcu zeleného dresu spred dvoch rokov Sama Bennetta a ide jasne po celkovom umiestnení, navyše posilnený triumfom Jaia Hindleyho na Gire. Austrálčan v Kodani chýba a sústredí sa na tretiu Grand Tour sezóny Vueltu, líderská pozícia tak patrí Rusovi Aleksandrovi Vlasovovi, ktorý tento rok vyhral Okolo Romandie. Záložný plán je Maximilian Schachmann.Do širšieho okruhu favoritov patria aj Španiel Enric Mas (Movistar), Austrálčan Ben O’Connor (Ag2R-Citroen), po prvej desiatke stále poškuľujú Kolumbijci Nairo Quintana (Arkea-Samsic) Rigoberto Uran (EF Education-EasyPost) a domáci Francúzi budú pri absencii stále nedoliečeného Juliana Alaphilippea veriť Thibaultovi Pinotovi (Groupama-FDJ) a Romainovi Bardetovi (DSM). Bahrajn-Victorious, ktorého hotel opäť prehľadávala polícia pre podozrenie z užívania zakázaných látok, prišiel s lídrami Talianom Damianom Carusom a Austrálčanom Jackom Haigom. Medzi čiernych koňov, či bojovníkov o vavríny v horských etapách môžu patriť ďalší Francúzi Guillaume Martin (Cofidis) a David Gaudu (Groupama-FDJ), Jakob Fuglsang či Michael Woods z Izraelu - Premier Tech.Drámu sľubujú aj šprintérske súboje, keďže organizátori zaradili do programu šesť rovinatých etáp a tri zvlnené, v ktorých budú mať šancu odolnejší šprintéri a klasikári ako je Sagan. V boji o zelený dres budú chýbať jeho poslední dvaja víťazi Mark Cavendish (2021) a Bennett (2020). Tridsaťsedemročný Brit vlani vyrovnal rekord legendárneho Eddyho Merckxa v počte etapových víťazstiev na Tour (34), no tento rok ďalšie nepridá. Lídrom QuickStepu v rovinatých etapách totiž bude Holanďan Fabio Jakobsen, ktorý má v sezóne na konte už desať triumfov. Cavendishovi nepomohol k miestu v zostave ani nedeľný zisk titulu majstra Veľkej Británie a nezaradenie bral ťažko. Navyše, keď pozitívneho Declercqa nahradil v tíme Florian Senechal.Sedemnásobný víťaz bodovacej súťaže Peter Sagan, ktorého čaká už jedenásta Tour, nepatrí tento rok medzi najväčších favoritov na zisku zeleného dresu, no nie je ani outsider. Jeho prípravu opäť poznačil koronavírus, keď mal na Okolo Švajčiarska druhýkrát tento rok a tretí za uplynulých 18 mesiacov pozitívny výsledok. Tentokrát sa však dal rýchlo dokopy a formu zo Švajčiarska, kde vyhral 3. etapu, potvrdil na MSR a pripísal si 121. víťazstvo v kariére. "," povedal počas predstavovania tímov v Kodani.V programe 109. ročníka je síce až šesť rovinatých etáp, no štyri z nich až v druhom a treťom týždni a tak sa medzi najväčších favoritov na zelený dres radia skôr odolnejší šprintéri a klasikári. Očakáva sa opäť súboj Holanďana Mathieua van der Poela (Alpecin-Fenix) a Belgičana Wouta van Aerta (Jumbo-Visma), ktorý už vlani avizoval, že chce vyhrať bodovaciu súťaž. Pravdaže, ak to dovolia tímová réžia a potreby Rogliča a Vingegaarda. Z ďalších ašpirantov sú to Austrálčan Michael Matthews (BikeExchange-Jayco), Dán Mads Pedersen (Trek-Segafredo), spomínaný Jakobsen, Austrálčan Caleb Ewan (Lotto Soudal), Belgičan Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) či Holanďan Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco).Tohtoročná Tour odštartuje v piatok 1. júla v Kodani a vyvrcholí 24. júla na Elyzejských poliach v Paríži.