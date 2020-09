TdF: Roglič s triumfom v 4. etape, Sagan si udržal zelený dres

Slovenský cyklista Peter Sagan v zelenom drese pre najlepšieho špurtéra máva pred štartom 4. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati dlhej 160,5 km so štartom v Sisterone a cieľom v meste Orcieres-Merlette 1. septembra 2020. Foto: TASR/AP

Slovinský cyklista Primož Roglič na ceste k víťazstvu 4. etapy cyklistických pretekov Tour de France na trati dlhej 160,5 km so štartom v Sisterone a cieľom v meste Orcieres-Merlette, na juhu Francúzska 1. septembra 2020. Foto: TASR/AP

4. etapa Orcieres-Merlette (160.5 km):



1. Primož Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) 4:07:47 h,

2. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates),

3. Guillaume Martin (Fr./Cofidis),

4. Nairo Quintana (Kol./Team Arkea-Samsic),

5. Julian Alaphilippe (Fr./Deceuninck-Quick-Step),

6. Miguel Angel Lopez (Kol./Astana),

7. Egan Arley Bernal (Kol./Ineos Grenadiers),

8. Thibaut Pinot (Fr./Groupama-FDJ),

9. Mikel Landa Meana (Šp./Bahrain-McLaren,

10. Adam Yates (V. Brit./Mitchelton-Scott) všetci rovnaký čas ako víťaz,

... 125. Peter SAGAN (SR/Bora-hansgrohe) +16:09 min



celkové poradie:



1. Alaphilippe 18:07:04 h,

2. Yates +4 s,

3. Roglič +7,

4. Pogačar +11,

5. Martin +13,

6. Bernal,

7. Tom Dumoulin (Hol./Jumbo-Visma),

8. Esteban Chaves (Kol./Mitchelton-Scott),

9. Quintana,

10. Lopez všetci +17,

... 101. SAGAN +34:09 min.



bodovacia súťaž:



1. SAGAN 83 b,

2. BENNETT 83,

3. Alexander Kristoff (Nór./SAE-Team Emirates) 80



Orcieres-Merlette 1. septembra (TASR) - Slovinský cyklista Primož Roglič z tímu Jumbo-Visma zvíťazil v utorkovej 4. etape 107. ročníka Tour de France. Triumf na 160,5 kilometrovej trase zo Sisteron do lyžiarskeho strediska Orciéres-Merlette si vybojoval v závere, keď prešpurtoval krajana Tadeja Pogačara zo SAE Team Emirates. Tretí bol domáci Guillaume Martin z Cofidisu. Slovenský jazdec tímu Bora-hasngrohe Peter Sagan nebojoval o čelné priečky, obsadil 125. miesto, ale udržal si zelený dres. Francúz Julian Alaphilippe z Deceuninck-Quick-Step bol piaty a udržal si dres lídra Tour.Roglič si napravil chuť po pretekoch Criterium du Dauphine, keď musel pre zranenie odstúpiť po štvrtej etape.citovala agentúra AP 30-ročného Slovinca, pre ktorého to bolo tretí etapový triumf na Tour v kariére.Sagan získal na šprintérskej prémii v úvode etapy štyri body a v hodnotení bodovacej súťaže je na čele spoločne s Írom Samom Bennettom, obaja majú 83 bodov. Vďaka lepšiemu postaveniu v celkovej klasifikácii si Sagan oblečie zelený dres aj v stredu. Nór Alexander Kristoff za nimi zaostáva o tri body. Na čele celkovej klasifikácie má Alaphilippe náskok štyri sekundy pred Adamom Yatesom, tretí je už Roglič so sedemsekundovým odstupom. Sagan je na 101. pozícii. "uviedol Sagan na webe TdF.V utorok bola na programe prvá horská etapa. Na pelotón čakalo päť stúpaní vrátane záverečného 1. kategórie, ktoré malo dĺžku 10,4 km a priemerný sklon 6,7 percenta. Celkovo pretekári nastúpali 3186 výškových metrov.Od úvodu sa na čele ocitlo šesť jazdcov Nils Politt, Krists Neilands z Israel Start-Up), Alexis Vuillermoz (Ag2r), Tiesj Benoot (Sunweb), Mathieu Burgaudeau (Total Direct Energie) a Quentin Pacher (B&B Hotels). Postupne si vypracovali pred pelotónom náskok štyri minúty. Jedinú šprintérsku prémiu 109 kilometrov pred cieľom vyhral Politt, Sagan získal štyri body a v hodnotení mal na čele rovnaký počet ako Bennett. Po rýchlostnej časti sa k slovu dostala prvá horská prémia, pred kopcom Col du Festre sa dostal do úniku Quentin Pacher a získal dva body. V následnom zjazde sa pokúsil osamostatniť na čele Politt, no napokon to vzdal a zaradil sa späť do skupiny. Približne 55 kilometrov pred cieľom sa pokúsila o únik trojica Pacher, Politt a Vuillermoz, no opäť bez výraznejšieho úspechu, najprv odpadol Politt, potom si počkali na zvyšné kvarteto aj ostatní dvaja pretekári. Pelotón postupne pracoval na znížení náskoku a 40 kilometrov pred cieľom stiahli manko na 2:45 minúty. V klesajúcej pasáži asi 26 kilometrov pred cieľom mal smolu Tiesj Benoot, ktorý zle odhadol zákrutu a preletel cez zvodidlá, z nehody vyviazol iba s rozbitým bicyklom a prakticky sa vyradil z boj o predné pozície.Pri stúpaní na Côte de Saint-Léger-les-Mélezes Sagan začal zaostávať za hlavným balíkom, keď už iba šetril sily. Na čele sa osamostatnili Pacher, Neilands a Vuillermoz po tom, ako Burgaudeau a Politt nedokázali udržať tempo. Pred záverečným stúpaním na Orcieres-Merlette tesne viedol osamotený Neilands, pelotón však zaostával iba o deväťdesiat sekúnd, manko postupne zmenšoval a sedem kilometrov pred koncom dokázal pohltiť únik. O víťazovi rozhodli až záverečné metre, keď nastúpil Roglič a súperom vo finiši nedal šancu.