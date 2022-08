TdF: Šiesteho Quintanu diskvalifikovali pre užitie tramadolu

Paríž 17. augusta (TASR) - Kolumbijského cyklistu Naira Quintanu spätne diskvalifikovali z tohtoročnej Tour de France po tom, čo mal pozitívny test na zakázaný tramadol. V stredu o tom informovala Medzinárodná cyklistická únia (UCI).



Tridsaťdvaročný pretekár obsadil na tomto ročníku celkové šieste miesto. Podujatie sa skončilo 24. júla. Opioidné analgetikum, ktoré sa používa na liečbu stredne silnej bolesti, je na zozname zakázaných látok UCI od roku 2019, no nepovažuje sa za doping. Zakázané je pre vedľajšie účinky.



"UCI oznamuje, že Kolumbijčan Nairo Alexander Quintana Rojas dostal trest za porušenie súťažného zákazu používania tramadolu, ako je stanovené v lekárskych pravidlách UCI s cieľom chrániť bezpečnosť a zdravie pretekárov pred vedľajšími účinkami tejto substancie," píše sa vo vyhlásení únie.



"Analýza dvoch vzoriek krvi z 8. a 13. júla počas Tour de France odhalila prítomnosť látky a jej dvoch hlavných metabolitov. Podľa pravidle UCI je pretekár diskvalifikovaný z Tour de France 2022. Proti tomuto rozhodnutiu sa môže odvolať do 10 dní na Športový arbitrážny súd (CAS). Keďže ide o prvé previnenie, Nairo Alexander Quintana Rojas sa môže zúčastňovať na súťažiach," uvádza sa vo vyhlásení.



Quintana skončil dvakrát druhý na Tour a na slávnom podujatí vyhral aj tri etapy. Medzi jeho najväčšie úspechy patria aj triumfy na Giro d'Italia (2014) a Vuelta a Espana (2016). Kolumbijčan v utorok predĺžil zmluvu s tímom Arkea-Samsic do roku 2025, no nefiguruje v zostave na nadchádzajúcu Vueltu, ktorá odštartuje v piatok.