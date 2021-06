TdF: Slovinský súboj o žltý dres, Sagan s rovnakými cieľmi ako vždy

viacnásobní celkoví víťazi:



5 triumfov:



Jacques Anqeutil (Fr.) 1957, 1961, 1962, 1963, 1964



Eddy Merckx (Belg.) 1969, 1970, 1971, 1972, 1974



Bernard Hinault (Fr.) 1978, 1979, 1981, 1982, 1985



Miguel Indurain (Šp.) 1991, 1992, 1993, 1994, 1995







4:



Christopher Froome (V.Brit.) 2013, 2015, 2016







3:



Philippe Thijs (Belg.) 1913, 1914, 1920



Louison Bobet (Fr.) 1953, 1954, 1955



Greg LeMond (USA) 1986, 1989, 1990







2:



Gino Bartali (Tal.) 1938, 1948



Fausto Coppi (Tal.) 1949, 1952



Laurent Fignon (Fr.) 1983, 1984



Alberto Contador (Šp.) 2007, 2009







pretekári s najväčším počtom víťazstiev v bodovacej súťaži:



7 - Peter SAGAN (SR) - 2012-2016, 2018-2019



6 - Erik Zabel (Nem.) - 1996-2001



4 - Sean Kelly (Ír.) - 1982, 1983, 1985, 1989



3 - Jan Janssen (Hol.) - 1964, 1965, 1967



- Eddy Merckx (Belg.) - 1969, 1971, 1972



- Fredy Maertens (Belg.) - 1976, 1978, 1981



- Džamolidin Abdužaparov (Uzb.) - 1991, 1993, 1994



- Robbie McEwen (Aus.) - 2002, 2004, 2006







Prehľad celkových víťazov cyklistických pretekov Tour de France:



2020 Tadej Pogačar (Slovin.)



2019 Egan Bernal (Kol.)



2018 Geraint Thomas (V.Brit.)



2017 Chris Froome (V.Brit.)



2016 Froome



2015 Froome



2014 Vincenzo Nibali (Tal.)



2013 Froome



2012 Bradley Wiggins (V.Brit.)



2011 Cadel Evans (Aus.)



2010 Andy Schleck (Lux.) ***



2009 Alberto Contador (Šp.)



2008 Carlos Sastre (Šp.)



2007 Contador



2006 Oscar Pereiro (Šp.) **



2005 *



2004 *



2003 *



2002 *



2001 *



2000 *



1999 *



1998 Marco Pantani (Tal.)



1997 Jan Ullrich (Nem.)



1996 Bjarne Riis (Dán.)



1995 Miguel Indurain (Šp.)



1994 Indurain



1993 Indurain



1992 Indurain



1991 Indurain



1990 Greg LeMond (USA)



1989 LeMond



1988 Pedro Delgado (Šp.)



1987 Stephen Roche (Ír.)



1986 LeMond



1985 Bernard Hinault (Fr.)



1984 Laurent Fignon (Fr.)



1983 Fignon



1982 Hinault



1981 Hinault



1980 Joop Zoetemelk (Hol.)



1979 Hinault



1978 Hinault



1977 Bernard Thevenet (Fr.)



1976 Lucien Van Impe (Belg.)



1975 Thevenet



1974 Eddy Merckx (Belg.)



1973 Luis Ocana (Šp.)



1972 Merckx



1971 Merckx



1970 Merckx



1969 Merckx



1968 Jan Janssen (Hol.)



1967 Roger Pingeon (Fr.)



1966 Lucien Aimar (Fr.)



1965 Felice Gimondi (Tal.)



1964 Jacques Anquetil (Fr.)



1963 Anquetil



1962 Anquetil



1961 Anquetil



1960 Gastone Nencini (Tal.)



1959 Federico Bahamontes (Šp.)



1958 Charly Gaul (Lux.)



1957 Anquetil



1956 Roger Walkowiak (Fr.)



1955 Louison Bobet (Fr.)



1954 Bobet



1953 Bobet



1952 Fausto Coppi (Tal.)



1951 Hugo Koblet (Švaj.)



1950 Ferdi Kubler (Švaj.)



1949 Coppi



1948 Gino Bartali (Tal.)



1947 Jean Robic (Fr.)



1939 Sylvere Maes (Belg.)



1938 Bartali



1937 Roger Lapebie (Fr.)



1936 Sylvere Maes (Belg.)



1935 Romain Maes (Belg.)



1934 Antonin Magne (Fr.)



1933 Georges Speicher (Fr.)



1932 Andre Leducq (Fr.)



1931 Magne



1930 Leducq



1929 Maurice De Waele (Belg.)



1928 Nicolas Frantz (Lux.)



1927 Frantz



1926 Lucien Buysse (Belg.)



1925 Ottavio Bottecchia (Tal.)



1924 Bottecchia



1923 Henri Pelissier (Fr.)



1922 Firmin Lambot (Belg.)



1921 Leon Scieur (Belg.)



1920 Philippe Thys (Belg.)



1919 Lambot



1914 Thys



1913 Thys



1912 Odile Defraye (Belg.)



1911 Gustave Garrigou (Fr.)



1910 Octave Lapize (Fr.)



1909 Francois Faber (Lux.)



1908 Lucien Petit-Breton (Fr.)



1907 Petit-Breton



1906 Rene Pottier (Fr.)



1905 Louis Trousselier (Fr.)



1904 Henri Cornet (Fr.)



1903 Maurice Garin (Fr.)



*** Španiel Alberto Contador prišiel o víťazstvo pre pozitívny dopingový nález zakázaného anabolika v roku 2010.



** Američan Floyd Landis prišiel o víťazstvo po pozitívnom teste v roku 2006, keď mal zvýšenú hladinu testosterónu.



* Američan Lance Armstrong prišiel pre doping o všetkých sedem titulov z rokov 1999 až 2005, pričom ich nedostal nikto iný.

Brest 24. júna (TASR) - V sobotu 26. júna odštartuje v Breste 108. edícia legendárnych cyklistických pretekov Tour de France. Rovnako ako vlani za prísnych protipandemických opatrení a s hrozbou vylúčenia celého tímu v prípade dvoch pozitívnych testov jazdcov v priebehu siedmich dní, no už v tradičnom termíne na začiatku leta. V pelotóne opäť nebude chýbať Slovák Peter Sagan, ktorý sa pokúsi znovu vybojovať etapové vavríny, získať ďalší zelený dres a vylepšiť tak vlastný rekord.Tour odštartuje o týždeň skôr ako v klasických "" rokoch z dôvodu konania presunutých olympijských hier v Tokiu. Organizátori pripravili oproti vlaňajšej trase ladenej pre silných vrchárov tradičnejší profil s dvoma dlhými časovkami, množstvom šancí pre šprintérov a len troma dojazdmi do cieľa na vrcholoch horských stúpaní. Najväčší favoriti však zostávajú rovnakí ako vlani - obhajca trofeje Tadej Pogačar (UAE-Team Emirates), jeho slovinský krajan a vicešampión Primož Roglič (Jumbo-Visma) a niektorí z jazdcov britského tímu Ineos Grenadiers, ktorý priviedol na Tour opäť mimoriadne silnú zostavu s viacerými lídrami.Rovnako ako vlani sa musia cyklisti a celé tímy pripraviť na množstvo koronavírusových opatrení. Všetci pretekári musia absolvovať pred štartom Tour dva negatívne testy, ďalšie ich čakajú po piatej etape a počas oboch voľných dní. To platí aj pre členov sprievodných tímov, ktorí budú v rovnakej "bubline". Do druhej patria organizátori, médiá a ďalšie podporné zložky podujatia. Ak budú mať dvaja cyklisti z jedného tímu dva pozitívne testy v priebehu siedmich dní, z Tour vylúčia celý tím. Minulý rok platili prísnejšie pravidlá, keď stačili dva prípady ktoréhokoľvek člena zoskupenia. Tento rok sa dostanú na preteky aj diváci, i keď spočiatku len v obmedzenom počte. V priestoroch štartu a cieľa etapy je povolený vstup 5000 fanúšikov, ktorí musia mať na tvári masky. Počas úvodných štyroch dní sa tam dostanú len osoby s negatívnym testom alebo potvrdením o očkovaní, informovala agentúra DPA. Zatiaľ sa nerozhodlo, či budú pre divákov kompletne zatvorené vrcholy stúpaní. Organizátori apelujú na návštevníkov, aby nosili masky, držali dvojmetrový odstup od pretekárov a nepokúšali sa získať autogramy či spoločné fotografie.Tohtoročná trasa slávnych pretekov odštartuje v sobotu v Breste a úvodné štyri etapy sa odohrajú v Bretónsku. Organizátori pripravili na úvod dve klasikárske etapy, v ktorých by mohol zabojovať o triumf aj Peter Sagan, i keď v ich záveroch sú prudké stúpania. Ďalšie šance bude mať v rovinatých etapách, ktorých je až osem. Cyklisti sa musia pripraviť aj na dve časovky, prvá na 27,2 km príde na rad už v 5. etape, druhá dlhá 30,8 km je na programe v predposledný deň a môže výrazne prehovoriť do celkového poradia. Oproti minulému roku, keď Pogačar rozhodol o svojom triumfe v časovke v stúpaní na kopec La Planche des Belles Filles, má však rovinatý profil. Aj keď tohtoročná trať nie je tak stavaná pre silných vrchárov, nebudú chýbať ani slávne a náročné kopce. Prvé prídu na rad vo 8. etape, ktorá povedie aj cez Col de la Colombiere, o deň neskôr čaká pelotón cieľové takmer 21 km dlhé stúpanie do Tignes, nesmierne náročná bude 11. etapa s dvoma výjazdmi na legendárny Mont Ventoux a v závere nebude chýbať ani obávaný Col du Tourmalet v Pyrenejách. Trasa meria dokopy 3484,2 km. Tohtoročná Tour mal pôvodne odštartovať v Kodani, no po preložení futbalového EURO sa dánska metropola vzdala organizácie a úvod podujatia privíta o rok neskôr.V boji o celkové poradie sa očakáva opäť súboj slovinského dua. Vlani mal preteky výborne rozbehnuté Roglič, ktorý sa v 9. etape obliekol do žltého dresu a do predposlednej etapy prišiel s takmer minútovým náskokom pred svojím krajanom. Pogačar však predviedol v horskej časovke úžasný výkon, svojho rivala zdolal o takmer dve minúty a dosiahol najväčší triumf v kariére. Dvadsaťdvaročný líder tímu UAE-Team Emirates je aj tento rok najväčší favorit, čo potvrdil aj výsledkami. Zo štyroch etapových podujatí, na ktorých v sezóne štartoval, vyhral tri (UAE Tour, Tirreno-Adriatico, Okolo Slovinska) a na Itzulia Basque Country skončil tretí. Navyše triumfoval na monumente Liege-Bastogne-Liege.povedal po Okolo Slovinska. Roglič vyhral Itzuliu, na Valónskom šípe skončil druhý, no od Liege (13. miesto) na konci apríla nikde neštartoval a zameral sa na prípravu v horách." citoval ho portál cyclingnews.com.Ich najväčšími súpermi by mali byť jazdci Ineosu. Britská stajňa vyslala na francúzske cesty veľmi silnú zostavu s viacerými ašpirantmi na popredné priečky. Nechýba v nej víťaz z roku 2018 Geraint Thomas, víťaz Gira 2019 Richard Carapaz, ktorý triumfoval v generálke na Okolo Švajčiarska, Tao Geoghegan Hart či veterán Richie Porte. Tridsaťšesťročný Austrálčan sa vrátil do tímu pred sezónou a vyhlásil, že sa už zameria na pomoc mladším kolegom a etapové úspechy, no začiatkom júna vyhral Critérium du Dauphiné a dokázal, že stále vie zaútočiť aj na celkové víťazstvo. V pelotóne je aj mnoho ďalších adeptov na celkové poradie. Dobrú formu má Kanaďan Michael Woods v drese Israel Start-Up Nation, ktorému bude pomáhať štvornásobný víťaz Tour Chris Froome. "povedal o svojich úlohách. Nemalé ambície má domáci Julian Alaphilippe (Deceuninck QuickStep), i keď majster sveta sa skôr zameria na etapové prvenstvá. Tradične silný vrchársky tím priviedla na Tour španielska stajňa Movistar, veteránovi Alejandrovi Valverdemu robia spoločnosť Marc Soler, Miguel Angel Lopez a líder Enric Mas, ktorý bol vlani piaty. Po roku 2017 sa chce vrátiť na pódium Kolumbijčan Rigoberto Uran (EF Education-Nippo), vysoké ambície majú Austrálčania Ben O’Connor (AG2R Citroën), Lucas Hamilton (BikeExchange) a Jack Haig (Bahrain-Victorious), Francúzi sa spoliehajú aj na Guillaumea Martina (Cofidis) či Davida Gaudua (Groupama-FDJ). Saganova Bora vyslala ako favorita Wilca Keldermana, ktorý má k sebe silný tím a pomocníkov do kopcov Emanuela Buchmanna či Patricka Konrada. Nebezpečný je vždy skúsený Kolumbijčan Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) a do top 10 chcú preniknúť aj Španiel Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Dán Jakob Fuglsang (Astana-Premier Tech), Esteban Chaves (BikeExchange) z Kolumbie či Ír Dan Martin (Israel Start–Up Nation).Veľkú drámu sľubujú aj šprintérske súboje. Keďže organizátori zaradili do programu až osem rovinatých etáp, na Tour sa zišla špička najrýchlejších cyklistov sveta, ktorí budú bojovať aj o zelený dres. Chýbať však bude obhajca triumfu v bodovacej súťaži Sam Bennett. Tridsaťročný Ír sa odhlásil pre zranenie kolena a v tíme Deceuninck QuickStep ho nahradil Mark Cavendish, 30-násobný víťaz etáp, ktorý sa na "starú dámu" vrátil po troch rokoch. Tridsaťšesťročný "Manx Missile" prežíva akúsi renesanciu kariéry a v tejto sezóne zaznamenal už päť víťazstiev, i keď na menej významných pretekoch. Najrýchlejší v hromadných dojazdoch by mal byť Austrálčan Caleb Ewan (Lotto Soudal), ktorý si dal za cieľ v prebiehajúcom roku získať etapové triumfy na všetkých troch Grand Tours. Na Gire získal dva, no následne preteky pred horskými etapami opustil a rovnaký scenár môže prísť aj na Tour. Z ďalších ašpirantov na zelený dres z radov šprintérov to sú Francúz Arnaud Démare (Groupama-FDJ), Belgičan Tim Merlier (Alpecin-Fenix), Talian Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorious), Nór Alexander Kristoff (UAE Team Emirates), Dán Mads Pedersen (Trek–Segafredo), domáci Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic) či Austrálčan Michael Matthews (BikeExchange).Šancu získať zelený dres majú aj vynikajúci klasikári Holanďan Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) a Belgičan Wout van Aert (Jumbo-Visma). Obaja dokážu vyhrávať vo zvlnených etapách, špurtoch a zvládajú lepšie aj kopce. Van Aert však bude mať povinnosti pomáhať svojmu tímovému lídrovi Rogličovi.Sedemnásobný víťaz bodovacej súťaže Peter Sagan ide na svoju desiatu Tour de France s rovnakými ambíciami ako vždy:." Chcel by napodobniť úspech z Gira, kde triumfoval v 10. etape a vyhral cyklámenový dres.Tohtoročná Tour odštartuje v sobotu 26. júna v Breste a vyvrcholí 18. júla na Elyzejských poliach v Paríži.