TdF: Vingegaard blízko k obhajobe, kráľovskú etapu vyhral Gall

Courchevel 19. júla (TASR) - Dánsky cyklista Jonas Vingegaard je veľmi blízko k obhajobe víťazstva na Tour de France. Pretekár tímu Jumbo-Visma prišiel v kráľovskej 17. etape do cieľa na štvrtom mieste a s obrovským náskokom na svojho jediného konkurenta Tadeja Pogačara, pred ktorým vedie už o priepastných 7:35 minút. Ak sa nestane nič neočakávané, v nedeľu v Paríži oslávi druhý celkový triumf. Stredajšiu horskú etapu vyhral Rakúšan Felix Gall z tímu AG2R Citroën s náskokom 34 sekúnd na Brita Simona Yatesa z tímu Jayco-AlUla.



Na cyklistov čakalo najviac výškových metrov na tohtoročnej TdF - 5400 a štyri horské prémie. V úvode pretekov sa niekoľkí jazdci pokúšali o únik, aktívni boli najmä Madouas, Neilands, Varmaerke i Edmondson. Dvojnásobný víťaz TdF Pogačar v úvode pretekov spadol, no napokon pokračoval v etape. Po 10 km sa z balíka oddelila skupina piatich pretekárov, ktorej náskok postupne narastal. Počas stúpania na prvú zo štyroch horských prémií sa k pätici snažil priblížiť Alaphilippe. Pelotón však všetkých pohltil a následne sa začala formovať skupina ďalších jazdcov so snahou o úniku. Prvá horská prémia sa napokon stala korisťou Cicconeho (10 bodov), bodovali aj Skjelmose, Gall a S. Yates.



Po 30 km bola na čele skupina približne 30 jazdcov, medzi ktorými nechýbali Vingegaard, Pogačar ani ďalší favoriti. Cyklistov čakala po zjazde rýchlostná prémia, na ktorej získal plný počet 20 bodov Alaphilippe prenasledovaný Neilandsom a Cicconeom. Ciccone nastúpil pred vrcholom druhej horskej prémie a za prvenstvo na Cormet de Roselend získal 10 bodov. Vôbec prvýkrát v histórii cyklisti TdF zamierili na horskú prémiu 2. kategórie Cote de Longefoy s dĺžkou 6,7 km a priemerným sklonom 7,5 percenta. Počas stúpania bola v popredí 33-členná skupina, z ktorej sa pred vrcholom odtrhol Ciccone a získal ďalších 5 bodov do vrchárskej súťaže. Kolumbijčan Bernal z tímu Ineos Grenadiers približne 52 km pred cieľom spadol z bicykla v pravotočivej zákrute, no napokon pokračoval v pretekoch. Cyklisti postupne smerovali k záverečnému stúpaniu 17. etapy s vrcholom vo výške 2304 m n. m. Col de la Loze ponúklo aj bonifikačné body. Počas stúpania bola na čele 15-členná skupina, za ňou bola približne s 2:30 min odstupom ďalšia, v ktorej boli aj favoriti Vingegaard a Pogačar. Slovinec však nemal dobrý deň, v stúpaní začal výrazne zaostávať a 15 km pred cieľom stratil tempo so skupinou Vingegaarda. Rakúšan Gall mal štyri km pred cieľom 2:30 min náskok na Vingegaarda, ktorý v závere etapy pripomenul svoj mimoriadny výkon v časovke a napriek 20-percentnému sklonu manko na lídra sťahoval. Jeho aj Keldermana zbrzdila v jednej zo zákrut motorka. Gall nestratil vysoké tempo a konkurovať mu dokázal iba Simon Yates. Rakúšan si za prvenstvo na prémii pripísal 40 bodov a naďalej pokračoval v jazde za prvým etapovým víťazstvom na TdF. Simon Yates ho mal na dohľad, Rakúšan však v zjazde nestratil. S. Yates preťal cieľ s mankom 34 sekúnd, tretí Pello Bilbao stratil 1:38 min a štvrtý Vingegaard 1:52. Pogačar prišiel do cieľa až na 22. mieste s mankom 7:37 min. V celkovom poradí stráca na obhajcu trofeje už priepastných 7:35 minút, tretí v poradí Adam Yates tiež zo SAE Team Emirates má manko 10:45 min.



Do konca 110. ročníka TdF ostávajú ešte štyri etapy. Štvrtková s poradovým číslom 18 má rovinatý charakter a povedie z Moutiers do Bourg-en-Bresses. Na cyklistov čaká 185 km, dve horské prémie 4. kategórie a jedna šprintérska.