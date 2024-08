Tebogo sa zapísal do dejín Botswany: Dôležité pre Afriku

Paríž 9. augusta (TASR) - Botswana sa vo štvrtok zaradila medzi štáty, ktoré sa môžu pýšiť olympijským šampiónom. Prvé zlato celkovo, nielen v atletike, zariadil pre krajinu na juhu Afriky Letsile Tebogo. Ten zvíťazil v behu na 200 m, keď o štyri stotiny sekundy zlepšil vlastný africký rekord na 19,46.



Doteraz najväčším úspechom Botswany pod piatimi kruhmi bolo striebro z osemstovky, o ktoré sa postaral v Londýne 2012 Nijel Amos. Ešte pred tromi rokmi v Tokiu získala bronz štafeta mužov na 4x400 m. Tebogo sa stal vôbec prvým Afričanom s triumfom na 200 m pod piatimi kruhmi. "Pre kontinent to znamená veľa. Odkaz je jasný a zreteľný, Afrika je domovom šprintu," uviedol Tebogo podľa AFP.



Úspech 21-ročného Afričana nebol prekvapením, hoci sa skôr očakával triumf Noaha Lylesa. Američan si však v Paríži nepripísal šprintérske individuálne double a dobehol na 3. mieste, pravdepodobne aj pre to, že sa nakazil koronavírusom. O talente Teboga sa vedelo, pred rokom na MS v Budapešti získal striebro na stovke a bronz na dvojstovke. Jeho úspech je však o to cennejší, že ho možno označiť ako domáci produkt. Botswana patrí medzi ekonomicky a politicky stabilnejšie africké štáty v uplynulých rokoch a hlavné mesto Gaborone hostí aj atletický míting so zlatým štatútom, čo Slovensko povedať nemôže. Teboga stále pripravuje domáci tréner Kebonyemodisa Mosimanyane. "Keď sme si zaistili finále, tréner mi povedal - ´moja práca je dokonaná. Teraz je už na tebe, aby si ukázal, čo môžeš. Či získaš medailu, alebo nie, hlavne dobehni zdravý.´ Ja som si prial presne to isté a dobehol som preteky zdravší, než som kedykoľvek bol," vyjadril spokojnosť Tebogo.



Jediná vec, ktorá reprezentanta Botswany mrzí, že momentu jeho najväčšej slávy sa už nedožila jeho mama Seratiwa, ktorá zomrela tento rok v máji. "Mám na tretrách dátum jej narodenia, takže si ju nesiem neustále so sebou. Dátum jej smrti tam nemám, to by vo mne iba vyvolávalo emócie. Viem, že sa dívala tam hore a je veľmi, veľmi šťastná."