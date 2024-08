Tebogo zvíťazil na stovke, ženy útočili na rekordy na 1500 m

Diamantová liga - míting v Ríme

Muži:



100 m: 1. Letsile Tebogo (Bots.) 9,87 s, 2. Christian Coleman 9,92, 3. Fred Kerley (obaja USA) 9,95



400 m: 1. Muzala Samukonga (Zamb.) 43,99 sek., 2. Kirani James (Gren.) 44,30, 3. Jereem Richards (Trin.) 44,55



5000 m: 1. Hagos Gebrhiwet 12:51,07 min., 2. Yomif Kejelcha 12:51,25, 3. Selemon Barega (všetci Et.) 12:51,39



Disk: 1. Kristjan Čeh (Slov.) 68,61 m, 2. Roje Stona (Jam.) 67,85, 3. Mykolas Alekna (Lit.) 67,68



Výška: 1. U Sang-hjok (Kór. rep.) 2,30 m, 2. Romaine Beckford (Jam.) 2,30 m, 3. Oleh Doroščuk (Ukr.) 2,27



Guľa: 1. Ryan Crouser (USA) 22,49 m, 2. Leonardo Fabbri (Tal.) 21,70, 3. Payton Otterdahl (USA) 21,63



Trojskok: 1. Andy Diaz Hernandez (Tal.) 17,32 m, 2. Max Hess (Nem.) 17,01, 3. Almir Dos Santos (Braz.) 16,89



Ženy:



200 m: 1. Brittany Brownová (USA) 22,00 sek., 2. Anavia Battleová (USA) 22,27, 3. Daryll Neitaová (V. Brit.) 22,46



100 m prek.: 1. Ackera Nugentová (Jam.) 12,24 sek., 2. Masai Russellová (USA) 12,31, 3. Nadine Visserová (Hol.) 12,52



400 m: 1. Anna Cockrellová (USA) 52,59 s, 2. Shiann Salmonová (Jam.) 53,20, 3. Shamier Littleová (USA) 54,15



1500 m: 1. Faith Kipyegonová (Keňa) 3:52,89 min., 2. Freweyni Hailuová 3:54,16, 3. Birke Haylomová (Et.) 3:54,79



3000 m prek.: 1. Winfred Yaviová (Brun.) 8:44,39 min, 2. Peruth Chemutaiová (Ug.) 8:48,03, 3. Faith Cherotichová (Keňa) 8:57,65



diaľka: 1. Tara Davis-Woodhallová 7,02, 2. Monae Nicholsová 6,82, 3. Quanesha Burksová (všetky USA) 6,65



žrď: 1. Nina Kennedyová (Aus.) 4,83 m., 2. Sandi Morrisová (USA) 4,83, 3. Alysha Newmanová (Kan.) 4,73

Rím 30. augusta (TASR) - Botswanský šprintér Letsile Tebogo zvíťazil v behu na 100 m na mítingu Diamantovej ligy v Ríme. Dosiahol čas 9,87 sekundy a pred druhým v poradí Američanom Christianom Colemanom triumfoval o 5 stotín. V behu žien na 1500 bol v hre útok na rekord mítingu 3:49,11 a aj svetový rekord. Oba napokon odolali, keď víťazná Keňanka Faith Kipyegonová dosiahla čas 3:52,89 min.V súťaži guliarov dominoval Američan Ryan Crouser. Výkonom 22,49 m vytvoril rekord mítingu, Talian Leonardo Fabbri zaostal o 79 cm.V mužskej štvorstovke dosiahol prvenstvo Muzala Samukonga zo Zambie. Počas pretekov to dlho vyzeralo na útok na rekord mítingu, no čas Jeremyho Warinera 43,62 z roku 2006 napokon odolal. Samukonga triumfoval s časom 43,99 sekundy, druhý finišoval so stratou 31 stotín Kirani James z Grenady.Pre diskárov išlo o záverečné štvrté podujatie DL pred belgickým finále. Víťaz predošlých troch podujatí Mykolas Alekna z Litvy tentoraz skončil na 3. mieste, keď za výkonom Slovinca Kristjana Čeha 68,61 zaostal takmer o meter (67,68).V trojskoku mužov triumfoval favorizovaný Talian Andy Diaz Hernandez. Výkonom 17,32 m mal pred druhým Nemcom Maxom Hessom 31 cm náskok. Tretí najhodnotnejší výkon dosiahol Brazílčan Almir Dos Santos (16,89).Diamantová liga bude pokračovať vo štvrtok 5. septembra predposledným podujatím v Zürichu a vyvrcholí 13. a 14. septembra v Bruseli.