Tedesco sa stal novým trénerom Škriniarovho Fenerbahce

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Tedesco naposledy pôsobil ako kouč belgického národného tímu, predtým viedol Schalke 04 Gelsenkirchen, Spartak Moskva a RB Lipsko, pripomenula agentúra DPA.

Istanbul 9. septembra (TASR) - Taliansko-nemecký futbalový tréner Domenico Tedesco sa stal novým kormidelníkom Fenerbahce Istanbul. Tridsaťdeväťročný kouč nahradil na lavičke Portugalčana Joseho Mourinha, s klubom podpísal dvojročnú zmluvu. V utorok o tom informoval oficiálny web účastníka Süper Lig. V tureckom klube pôsobí aj kapitán slovenskej reprezentácie Milan Škriniar.

Tedesco naposledy pôsobil ako kouč belgického národného tímu, predtým viedol Schalke 04 Gelsenkirchen, Spartak Moskva a RB Lipsko, pripomenula agentúra DPA. Mourinho bol na lavičke Fenerbahce od sezóny 2024/25. „Fener" obsadil v uplynulej sezóne v tureckej Süper Lig druhé miesto za mestským rivalom Galatasarayom. Zabezpečil si miesto v kvalifikácii o Ligu majstrov, v play off však nestačil na Benficu Lisabon po výsledkoch 0:0 a 0:1 a bude hrať skupinovú fázu Európskej ligy.
