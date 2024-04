Tedesco je údajne jedným z možných nástupcov Pioliho na lavičke Milána

Miláno 24. apríla (TASR) - Futbalistov talianskeho klubu AC Miláno by mohol viesť od novej sezóny Domenico Tedesco. Súčasný tréner belgickej reprezentácie by mal podľa informácií denníka Gazzetta dello Sport nahradiť Stefana Pioliho.



Pioli pravdepodobne v lete opustí Miláno a Tedesco podľa zdroja spĺňa nároky klubu na "medzinárodne skúseného kouča s moderným poňatím hry a na mládež orientovanou hernou filozofiou."



Tridsaťosemročný tréner hovorí plynule po taliansky, kde sa narodil, ale so svojimi rodičmi ešte ako batoľa odišiel žiť do Nemecka. Jeho zmluva s Belgickou futbalovou asociáciou mu platí až do majstrovstiev sveta 2026.



Ako ďalší kandidát do AC sa spomína aj Mark van Bommel, 47-ročný Holanďan v súčasnosti trénuje belgický klub Royal Antverpy.