Tedesco odmietol trénovať Schalke 04

Gelsenkirchen 15. apríla (TASR) - Bývalý tréner belgickej futbalovej reprezentácie Domenico Tedesco odmietol prevziať nemecký klub Schalke 04 Gelsenkirchen, ktorý hrá v druhej bundeslige. Informoval o tom denník Sport Bild.



Podľa zdroja Tedesco nechcel pôsobiť v druhej najvyššej súťaži, má vyššie ambície. Schalke sa teraz údajne snaží dohodnúť so Španielom Raulom, ktorý vedie rezervný tím Realu Madrid.



Tedesco trénoval Beličanov od februára 2023 do januára 2025. Pod jeho vedením sa tím dostal do osemfinále ME 2024 a skončil tretí v skupine Ligy národov. V jeho posledných ôsmich zápasoch však získali Belgičania iba jedno víťazstvo.