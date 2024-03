Tedesco si remízu vo Wembley cení, Iordanescua potešil záver

Bratislava 29. marca (TASR) - Tréner belgickej futbalovej reprezentácie Domenico Tedesco bol po remíze 2:2 v prípravnom dueli v Anglicku spokojný. Prvý súper Slovenska v základnej E-skupine na ME 2024 síce v nadstavenom čase prišiel o víťazstvo, no natiahol sériu bez prehry už na trinásť duelov. Oba góly Belgičanov strelil Youri Tielemans.



Stredopoliar Aston Villy najprv v 11. minúte využil zlú rozohrávku Jordana Pickforda, ktorý ďaleko od bránky prihral len do nohy Amadou Onanovi, a Tielemans poslal loptu do protipohybu brankára. O šesť minút premenil penaltu Ivan Toney. Druhá gólová chvíľa belgického stredopoliara prišla v 36. minúte, keď ho parádnym centrom vonkajším priehlavkom našiel Romelu Lukaku a hlavou upravil na 2:1. V závere sa Angličanom podarilo odvrátiť druhú domácu prehru za sebou. V piatej minúte nadstavenia o tom rozhodol Jude Bellingham.



"Zvíťaziť vo Wembley by bolo niečo výnimočné, no aj remíza na pôde finalistu ME 2020 je cenná. Myslím si, že vzhľadom na priebeh zápasu je to spravodlivý výsledok. Angličania si chceli po prehre s Brazíliou napraviť chuť a od začiatku ukazovali, akú majú silu. Vytvorili si veľa gólových príležitostí a v nadstavenom čase napokon vyrovnali. Bol to pre nás veľmi užitočný test. Teší ma, že sme odohrali vyrovnanú partiu s jedným z najkvalitnejších tímov v Európe," uviedol Tedesco pre akreditované médiá.



Kouč Angličanov Gareth Southgate vyzdvihol charakter tímu. "Dvakrát sme prehrávali, no dokázali sme odpovedať. Minimálne remízu sme si zaslúžili. Mali sme väčšie percento držania lopty v ofenzíve sme ukázali oveľa viac, ako v zápase s Brazíliou. Škoda lacných inkasovaných gólov. V dvojzápase som dal šancu viacerým novým hráčom a predviedli sa v dobrom svetle. Osemnásťročný Kobbie Mainoo zažil rozprávkový týždeň a veci, ktoré ho zdobia v klube, dokázal preniesť aj do reprezentácie."



Ďalší súperi Slovenska na ME Rumuni prehrali v Madride s Kolumbiou 2:3. V prvom polčase sa presadili Jhon Cordoba a Jhon Arias a v druhom zvýšil na 3:0 Jaser Asprilla. Rumuni v závere znížili po presných zásahoch Ianisa Hagiho a Florina Tanaseho. "Kolumbia ukázala, že je extratrieda. Jej hráči sú technicky veľmi vyspelí, účinne uplatňujú vysoký pressing. Ku cti môjho mužstva slúži, že ani za nepriaznivého stavu sa nevzdalo a dokázalo skorigovať výsledok. V závere sme hrali s podobným nasadením ako pri remíze 2:2 so Švajčiarskom v kvalifikácii, čo je pozitívny signál," zdôraznil rumunský kouč Edward Iordanescu.