Tehotná Alex Morgan ukončila kariéru: Bolo to oveľa viac ako hra

New York 5. septembra (TASR) - Americká futbalistka Alex Morganová vo štvrtok oznámila, že vo veku 35 rokov očakáva príchod druhého dieťaťa a končí profesionálnu hráčsku kariéru. Svoj posledný zápas odohrá túto nedeľu v drese San Diega Wave.



Morganová odštartovala kariéru v roku 2010 v tíme California Storm. Počas štrnástich rokov obliekala dresy Portlandu, Orlanda či San Diega. S národným tímom, za ktorý odohrala 224 zápasov, triumfovala na MS v rokoch 2015 a 2019 i OH 2012 v Londýne.



"V tomto tíme som vyrastala, bolo to oveľa viac ako len futbal. Boli to priateľstvá, neochvejný rešpekt, vzájomná podpora, vytrvalý tlak na celosvetové investície do ženského športu a kľúčové momenty úspechu na ihrisku aj mimo neho. Som nesmierne poctená, že som ho mohla reprezentovať viac ako 15 rokov. Za ten čas som sa o sebe veľa naučila a veľa z toho je zásluhou mojich spoluhráčok a našich fanúšikov," citovala z Morganovej vyhlásenia agentúra AP.