TEL: Banská Bystrica angažovala kanadského obrancu Cormiera

Banská Bystrica 15. februára (TASR) - V závere prestupového obdobia pribudol do kádra hokejistov HC ´05 Banská Bystrica kanadský obranca Dominic Cormier.



"Veríme, že svojou osobnosťou a hokejovými schopnosťami je pre nás tá pravá posila pred play off a pomôže nám zaútočiť na najvyššie priečky," povedal športový manažér "baranov" Ľuboš Pisár pre klubovú stránku.



Pre 25-ročného Cormiera pôjde o prvé pôsobisko mimo Severnej Ameriky. Doterajšiu kariéru strávil v nižších zámorských súťažiach. Sezónu 2022/2023 začal v ECHL. V drese Reading Royals nastúpil do 45 zápasov, v ktorých mal bilanciu 7 gólov a 11 asistenicí. "Mám veľké očakávania, že s tímom Banskej Bystrice to v play off potiahneme čo najďalej a prinesieme do Bystrice majstrovský pohár. Čo sa týka mojej hry, fanúšikovia môžu očakávať obrancu, ktorý dá do každého zápasu všetko. Urobím čokoľvek, aby som pomohol tomuto tímu k víťazstvám. Radím sa k ofenzívnym obrancom, takže verím, že pomôžem pridať niekoľko gólov," povedal Cormier.



Pisár k jeho angažovaniu dodal: "Sme radi, že v situácii, v akej sa nachádza súčasný trh hráčov, sa nám podarilo dohodnúť na spolupráci s Dominicom."