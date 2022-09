TEL: Banskobystričania už od pondelka trénujú na domácom ľade

Banská Bystrica 12. septembra (TASR) – Hokejisti Banskej Bystrice začali prípravu na domácom ľade až štyri dni pred začiatkom novej extraligovej sezóny 2022/2023. Doposiaľ trénovali vo vedľajšej malej hale B v meste pod Urpínom alebo v neďalekom Brezne, kde odohrali aj niektoré prípravné zápasy.



Na svoj štadión sa plnohodnotne vrátili po dlhých vyše piatich mesiacoch. „Príprava nám výsledkovo vyšla, sme spokojní, no nie sme spokojní s tým, že sme nemohli hrať zápasy doma. Bola to naša nevýhoda. Sme však radi, že sa všetky práce na štadióne stihli do termínu začiatku extraligy. Nik v klube si už nevedel predstaviť situáciu z minulosti, keď sme jednu sezónu nehrali vôbec na bystrickom štadióne a v druhej takmer celú polovicu zápasov iba na ľade súperov. Aktuálne sme celú prípravu, čo sa týka zápasov, absolvovali mimo Banskej Bystrice, čo nebolo rozhodne ideálne. Takže sa tešíme, že sme od prvého zápasu na svojom štadióne, ktorý teraz vyzerá úžasne,“ uviedol na pondelňajšom prvom tréningu mužstva generálny riaditeľ HC ´05 Banská Bystrica Lukáš Opáth, pričom k príprave po návrate na domáci ľad ešte dodal: „Tím vyzerá byť fajn. V príprave sme prehrali iba posledný zápas, ostatné duely sme vyhrali, čo hodnotím pozitívne. Mužstvo sme podľa mňa zložili dobre, ambície máme vysoké. Určite sa chceme držať v prvej štvorke počas základnej časti súťaže. Oslavujeme storočnicu hokeja v Banskej Bystrici, čiže ak nám budú priať okolnosti, nebudeme mať zranenia, tak sa v play-off pokúsime zaútočiť na najvyššie priečky!“



Entuziazmus pred štartom nového ročníka Tipos extraligy 2022/2023 neskrýval po návrate tímu na domáci ľad ani športový manažér HC ´05 Michal Hudec: „Chalani sa tešili, že sú konečne na domácom ľade, že nemusia cestovať a nejdú ani na druhú plochu, ktoré je o dosť menšia. Majú štyri dni na to, aby si zvykli, pretože v piatok je už liga. Štadión prešiel obrovskou zmenou a teraz je fantastický.“ Hudec sa vyjadril aj k samotnej príprave mužstva: „Nemali sme to jednoduché, ale odohrali sme kvalitné zápasy, napríklad aj na Tatranskom pohári. Myslím si, že mužstvo je pripravené dobre. Ukážu to však až samotné ligové stretnutia. Ja verím, že sme po konzultácii s trénerom Karhulom vybrali vhodných hráčov, vytvorili sme dobrú skladbu mužstva a všetko si sadne tak, ako má.“



V banskobystrickom klube museli na poslednú chvíľu riešiť nečakaný odchod skúseného kanadského obrancu Jacoba Cardwella. Napokon našli za neho náhradu v podobe slovinského reprezentačného ´beka´ Žiga Pavlina. Ten na pondelňajšom tréningu priznal, že už zvažoval vo svojich 37 rokoch ukončiť profesionálnu hráčsku kariéru: „Chcel som byť čo najbližšie k domovu. Už minulý rok som hovoril, že je to posledný rok v cudzine a chcel som byť viac doma so synom, ktorý bude mať v decembri tri rôčky. Nakoniec som sa rozhodol, že to ešte posledný rok v cudzine skúsim po ponuke z Banskej Bystrice, ktorá má veľmi dobrú históriu, je trojnásobným šampiónom a aj súčasné mužstvo i jeho zloženie sa mi veľmi páči. Chalani sú super, od prvého dňa ma prijali vrúcne medzi seba a ja sa tu cítim tak, ako keby som tu bol už dva mesiace s nimi. Veľa chlapcov poznám z minulých sezón. Všetci vieme, že nás čaká tvrdá práca v lige.“



Svoje dojmy z návratu na domáci banskobystrický ľad neskrýval ani nový kapitán mužstva spod Urpína a útočník Michal Kabáč: „Dlho sme tu neboli, konečne nastali nejaké nové úpravy. Všetci spoluhráči sa už tešili na domáci ľad a sme radi, že začíname doma na tomto vynovenom štadióne a odohráme tu prvé štyri zápasy. Ja v úlohe kapitána, Ivan Ďatelinka mi totiž odovzdal Céčko, ale stále je pri mne, snaží sa mi odovzdať skúsenosti, rovnako tak i asistent a bývalý kapitán Tomáš Surový, takže obaja stoja pri mne. Ja som to zobral zodpovedne, chcem čo najviac pomôcť tímu, byť dobrý líder a ísť príkladom v tom, že budem makať a robiť čo najviac pre kolektív. V príprave nám to išlo, ale musíme zostať nohami na zemi a udržať si zdravé sebavedomie.“