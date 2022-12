TEL: Banskú Bystricu posilnil kanadský obranca Racine

Banská Bystrica 29. decembra (TASR) - Kanadský hokejista Jonathan Racine posilnil extraligový tím HC '05 Banská Bystrica. Dvadsaťdeväťročný obranca pôsobil v tejto sezóne v nórskom Manglerude, v ktorom odohral 15 zápasov a zaznamenal v nich 5 bodov (1+4).



"O klube som už niečo počul, poznám sa aj s pár hráčmi. Chcem priniesť do tímu energiu, pomôcť pri bránení a dosiahnuť víťazstvá," povedal Racine pre oficiálnu webovú stránku klubu. Generálny manažér pre športovú časť, Ľuboš Pisár očakáva, že bude rozdielovým hráčom: "Sme veľmi radi, že sa nám v súčasnej situácii na trhu podarilo získať hokejistu so skúsenosťami z vyše 200 zápasov v AHL. Jonathan je obranca s výbornými obrannými schopnosťami, dobrou pozičnou hrou a korčuľovaním, ktorý vie hrať veľa minút. Veríme, že sa mu u nás bude dariť."



Kanaďana draftovala v roku 2011 Florida Panthers v 3. kole z celkového 87. miesta, no v NHL odohral len jeden zápas. V Európe Racine pôsobil vo fínskej Tappare, rakúskom Innsbrucku a v minulej sezóne v druhej najvyššej súťaži vo Švédsku za HC Vita Hästen. V tomto klube bol jeho spoluhráčom aj Victor Björkung.