TEL: Bartánus sa vrátil do HC Košice, Klíma: Je to magnet na úspech

Košice 10. júna (TASR) - Slovenský hokejový útočník Marek Bartánus podpísal zmluvu s HC Košice. Do materského klubu sa vrátil po štyroch sezónach, ktoré odohral v Banskej Bystrici a Michalovciach. Klub o tom informoval na oficiálnej stránke.



Bartánus odohral sezónu 2020/2021 v Michalovciach a v 62 zápasoch dosiahol bilanciu 17 gólov, 10 asistencií, 22 trestných minút a 6 plusových bodov. Do Košíc sa vrátil s vizitkou 5-násobného majstra Slovenska, tituly získal v dresoch Slovana Bratislava, Košíc aj Banskej Bystrice. "Je to výborný hokejista s bohatými skúsenosťami z ťažkých zápasov. Dokáže strieľať rozdielové góly a podržať tím, keď to potrebuje," povedal športový manažér HC Košice Gabriel Spilar. Bartánus odohral v slovenskej extralige prevažnú časť doterajšej kariéry. V dresoch Košíc, Popradu, Liptovského Mikuláša, Slovana Bratislava, Skalice, Piešťan, Banskej Bystrice a Michaloviec odohral celkovo 697 zápasov s bilanciou 186 gólov, 210 asistencií (396 bodov), 374 trestných minút a 89 plusových bodov. "Marek je veľká posila a osobne sa teším na jeho akcie a góly. Som rád, že nám dal prednosť pred konkurenciou. Je preukázateľný magnet na úspech v slovenskej lige a verím, že v blízkej dobe pritiahne športové šťastie aj do Košíc," povedal výkonný riaditeľ HC Košice Miloslav Klíma.