TEL: Bokroš má za sebou náročnú premiéru, Kmeč chválil Patersona

Zvolen 21. decembra (TASR) - Premiéru na novom poste si v 45. kole Tipos extraligy odbil tréner Liptovského Mikuláša Ernest Bokroš. A to práve u lídra tabuľky vo Zvolene. So svojím novým mužstvom neuspel, ale viac ako prehra 0:3 ho mrzela po zápase strata zraneného obrancu Sorokina.



"Prvý zápas v roli trénera Liptovského Mikuláša ma zastihol hneď s kvalitným súperom. Bolo to ťažké. Vieme s akou úlohou sme do Zvolena prišli aj s Martinom Hrnčárom. Bude to pre nás nesmierne náročná úloha, pretože máme veľmi úzky káder. Navyše obranca Sorokin si v tomto stretnutí zlomil nohu, čiže ani výsledok ma tak nemrzí ako strata takéhoto obrancu, pretože neviem, kde my za neho náhradu vôbec zoženieme. Myslím si, že to bude veľmi ťažká práca. Viem, do čoho som išiel. Budem sa snažiť urobiť maximum pre Mikuláš,“ uviedol Ernest Bokroš pričom ku kádru ešte poznamenal: "Len s mladými hráčmi sa nedá hrať. Nie sme v situácii, že ideme vychovávať hráčov, ale zachrániť ligu. V mužstve sú charakterní chlapci, nemôžem povedať na nich nič, ale záver súťaže bude aj o kvalite a šírke kádra.“



Opačné pocity majú tréneri vo Zvolene. Tím spod Pustého hradu potvrdil líderskú pozíciu v tabuľke a po reprezentačnej prestávke natiahol šnúru víťazstiev na číslo sedem. "Mali sme výborný vstup do zápasu po prestávke. Mužstvo odohralo výborný zápas po systémovej stránke, zvládlo dobre kontrolu hry, nie je teda hráčom príliš čo vyčítať. Možno tam bola menšia početnosť streľby, niektoré situácie sme prehrávali, ale využili sme presilovku, hrali obranne dobre, takže vládne spokojnosť. Po prestávke to zvykne byť kostrbaté, ale nám sa to nestalo. Mužstvo od prvej do poslednej minúty šliapalo, malo výborný pohyb a to nám prinieslo víťazstvo,“ pozitívne vyzdvihol duel asistent trénera Zvolena Andrej Kmeč, pričom pochválil aj dobrý výkon brankára Patersona, ktorý zaznamenal čisté konto: "Máme vyrovnanú brankársku dvojicu Trenčan - Paterson, obaja sa skvele dopĺňajú. Jake Paterson podal dobrý výkon, niektoré veci veľmi dobre vyriešil a jeho nula je zaslúžená.“