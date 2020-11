TEL: Brankár Halász sa vrátil opäť do HC Košice

Košice 14. novembra (TASR) - Slovenský hokejový brankár Tomáš Halász bude opäť pôsobiť v HC Košice. S materským klubom sa dohodol na striedavých štartoch. "Oceliari" informovali o angažovaní 30-ročného brankára na oficiálnej stránke.



Halász mal záujem o pôsobenie v košickom tíme už v lete 2020, keď sa zúčastnil try-outu. Vedenie klubu siahlo po Dominikovi Riečickom, no napokon budú v Košiciach pôsobiť obaja. Halász začal sezónu 2020/2021 v druholigovom Trebišove. "Pre tento krok sme sa rozhodli z preventívnych dôvodov, aby sa predišlo komplikáciám, ak by sa nám zranili naši brankári. Navyše v dnešnej dobe, keď nás ovplyvňuje pandémia koronavírusu, musíme byť pripravení na všetko. Tomáš je skúsený brankár a odchovanec Košíc a pokiaľ by si to situácia vyžadovala, zapojíme ho do tréningového či zápasového programu A-mužstva," uviedol tréner a športový manažér HC Košice Jan Šťastný.