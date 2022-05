TEL: Brankár Škorvánek sa vrátil do Michaloviec

Michalovce 20. mája (TASR) - Slovenský hokejový brankár Stanislav Škorvánek bude opäť chytať za HK Dukla Ingema Michalovce. Do známeho prostredia sa vrátil po sezóne, ktorú strávil v drese Žiliny v Slovenskej hokejovej lige (SHL). Michalovský klub informoval o staronovej akvizícii na oficiálnej stránke.



V sezóne 2022/2023 vytvorí Škorvánek brankársku dvojicu s Čechom Tomášom Vošvrdom. "Som veľmi rád, že som späť. Dúfam, že budem platným členom tímu a že pomôžem mužstvu. Očakávania sú vysoké. Neprichádzam, aby som 50 zápasov sedel na striedačke. Chcem chytať a chcem sa popasovať o post jednotky. Verím, že spolu s Tomášom Vošvrdom budeme pre tím oporou," uviedol Škorvánek pre klubovú stránku.



V Michalovciach pôsobil v sezóne 2020/2021. V pozícii brankárskej dvojky za Tomášom Tomekom nastúpil do 18 stretnutí. Následne sa vrátil do rodnej Žiliny v snahe pomôcť "vlkom" k postupu do najvyššej súťaže. To sa im napokon nepodarilo, keďže neuspeli v baráži s Liptovským Mikulášom. Pomohol však k triumfu v Slovenskom pohári.



Škorvánek bol brankárska jednotka žilinského mužstva a počas sezóny si 6-krát udržal čisté konto. Dres Michaloviec si v rámci krátkeho hosťovania obliekol aj v jednom extraligovom zápase v ročníku 2021/2022. V 9. kole nastúpil proti Banskej Bystrici a po 35 zákrokoch si pripísal čisté konto a víťazstvo 1:0 po predĺžení.