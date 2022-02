TEL: Buček si užíva hokej, bol pri všetkých góloch Nitry v B. Bystrici

Banská Bystrica 21. februára (TASR) – Hrdinom nedeľného stretnutia 40. kola hokejovej Tipos extraligy medzi Banskou Bystricou a Nitrou (3:4) bol 23-ročný útočník hostí Samuel Buček. Bol pri všetkých štyroch góloch svojho tímu, keď jeden dal a na tri asistoval.



Pričinil sa tak výraznou mierou o zisk troch bodov pre Nitru pod Urpínom. „V Banskej Bystrici sa nehrá ľahko. Je to tu špecifické v tom, že domáci majú malé ihrisko a vedia na ňom výborne hrať. Celý čas to bol vyrovnaný zápas, rozhodovali maličkosti. V tretej tretine to bolo hore-dole. Veľmi sme spokojní, že berieme tri body a natiahli sme tak víťaznú sériu,“ povedal po zápase Buček, ktorý vyzdvihol aj presilovky. V nich dala Nitra i napriek absenciám Nemca a Holešinského dva góly. „Trénujeme to poctivo, máme tam zohraté signály. Chýba nám do presilovky Šimon Nemec a Aďo Holešinský, ktorí boli na olympiáde. Touto cestou by som im chcel pogratulovať k bronzu, pretože si ho zaslúžili. V tejto sezóne podávali veľmi dobré výkony, preto sa na olympijské hry dostali. My sa tešíme, že sme to aj bez nich v Banskej Bystrici zvládli. Oboch zaskočili druhí chlapci. Už sa tešíme, kedy prídu a budeme v plnej sile a pôjdeme do tých najdôležitejších zápasov,“ podotkol taktiež slovenský reprezentant v drese Nitry.



Samuel Buček sa do reprezentačnej nominácie na olympijské hry nedostal. Vo vlaňajšej sezóne totiž pre zranenie odohral iba 18 zápasov. Až v aktuálnom ročníku sa dostáva do patričnej formy. „Chcem za to poďakovať spoluhráčom a taktiež ďakujem za dôveru od klubu a trénera. Predsa len som sa vracal po zranení, minulú sezónu som poriadne nehral. Po takom čase, keď nehráte a pozeráte sa na zápasy, ste po hokeji hladný, máte väčšiu chuť hrať. Ja som si od hokeja minulú sezónu oddýchol a teraz som sa vrátil v plnej sile. Užívam si to. Predovšetkým sme výborná partia v kabíne, s radosťou chodím na štadión, hlavne, keď sa vyhráva. Je to paráda a verím, že to dlho vydrží,“ dodal.



Slovami chvály na adresu Bučeka nešetril po víťazstve v Banskej Bystrici ani asistent trénera Nitry Dušan Milo: „Samo je teraz jeden z najlepších hráčov v extralige. Má skvelú formu, je to rozdielový hráč u nás, ťahá ofenzívu. Užíva si hokej, hrá s ľahkosťou. Dobre si sadli s Filipom Krivošíkom, hral s ním teraz aj Lotyš Buncis. Myslím si, že to klaplo.“